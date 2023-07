Kika Nazareth: “O sorriso não engana. É especial jogar por Portugal, cantar o hino por Portugal, marcar um golo por Portugal”

Felicidade pelo golo

“O sorriso não engana. É especial jogar por Portugal, cantar o hino por Portugal, é especial marcar um golo por Portugal. E é especial ganhar por Portugal. Sinto-me mesmo muito feliz. Nós trabalhamos para isto, o nosso trabalho diário, semanal, mensal é para isto, é para estarmos aqui e realizar este jogo… é brutal, não há muito para dizer, é sentir”



Recuperada a 100%

“Caso contrário não teria ido lá para dentro. Estamos todas a 100%. O trabalho feito desde a lesão até ao jogo com os Países Baixos foi espetacular, toda a equipa técnica e as minhas colegas, porque há todo um trabalho mental por trás do físico, foi brutal. Somos uma equipa, dentro de campo mas também fora. É aquele trabalho mais escondido. Sinto-me bem no geral”

Evolução

“Há sempre margem de progressão e podemos sempre fazer mais e mais. Podíamos ter marcado muitos mais golos, podíamos ter tido mais oportunidades. Acreditámos na estratégia. Erros todos cometem, ainda temos muito que evoluir, mas vamos agarrar nas coisas boas, mas também agarrar nas coisas más, más não, nas coisas menos boas. Temos mais um jogo pela frente”



Estados Unidos

“Estamos no Mundial e assim como não podemos olhar para um Vietname, não podemos olhar para o nome da equipa… tudo é possível. Temos noção da equipa que nos espera, são os Estados Unidos e toda a gente tem noção da potência. Mas vamos enfrentá-las com o máximo de humildade e respeito, mas com personalidade, à Portugal. Do outro lado acredito que vai estar uma equipa que nos vai respeitar. Vamos focar-nos em nós. Para casa deixo a mensagem que vamos dar tudo, a vida vamos dar dentro de campo”