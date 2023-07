Jogo

“Acho que estivemos muito bem, circulámos bem a bola, criámos muitas oportunidades, falhámos um pouco na finalização. Com as chances que tivemos, devíamos ter feito mais golos, mas, lá está, no global foi um bom jogo. Num Mundial, temos de marcar mais vezes.

vs. Estados Unidos

“São 90 minutos, 11 contra 11, nada é impossível. É esse o pensamento.”