Um Vietname incansável no caminho do sonho: a análise ao segundo adversário de Portugal no Mundial

Quando pensamos no Vietname, o país, pensamos provavelmente em praias paradisíacas, estátuas de monges budistas e um ambiente que emana a tranquilidade e a paz interior. Um descanso restaurador. Nada mais distante, portanto, daquilo que a nossa seleção poderá esperar da 2.ª jornada do Grupo E do Mundial 2023, a decorrer na Austrália e na Nova Zelândia. Trabalho, trabalho e mais trabalho é o que caracteriza a seleção do Vietname, próxima adversária da equipa lusitana, quinta-feira, logo pelas 8h30.

Após derrota por 3-0 frente à poderosa equipa dos Estados Unidos da América, o Vietname entrará neste segundo jogo em circunstâncias idênticas às de Portugal: sem pontos, mas com sonhos, no seu Mundial de estreia. O resultado acabou por nem ser demasiado avolumado face àquilo que se passou em campo. As americanas tiveram 72% de posse de bola, remataram 27 vezes (já o Vietname nem uma vez finalizou, à baliza ou fora) e até falharam uma grande penalidade. As bicampeãs mundiais ficaram a dever a si próprias um maior número de golos, mas também é verdade que o próximo adversário de Portugal revelou uma capacidade de concentração, rigor e entreajuda total durante os 90 minutos, estivessem empatadas, a perder por um ou por três, o que manteve o marcador relativamente nivelado.