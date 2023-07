No maravilhoso mundo de Aitana Bonmatí, vive-se um “casamento de conveniência” entre jogadoras e selecionador espanhol

O dia em Auckland é inconstante. Viaja entre um sol que dá conforto ao inverno no hemisfério sul e breves, mas intensos, minutos de chuva enfurecida, numa variação que parece imitar os altos e baixos de várias das longas ruas da cidade.

A uns 45 minutos a pé do centro, zona cheia de arranha-céus e multinacionais, a área envolvente de um dos estádios mais famosos da Oceânia é mais condizente com o que vemos noutra zonas da Nova Zelândia: casas de primeiro andar espalhadas até onde o olhar alcança, dando a ideia de estarmos perante um eterno subúrbio de filme norte-americano. Ruas que não foram desenhadas para peões, poucos ou nenhuns transportes públicos, ainda que muita gente em bicicleta, não aquelas de cidade que vemos na Europa, mas velocípedes mais adequados a distâncias maiores, equipados para a estrada (e vários de marcas e modelos bastante caros, note-se).

Relativamente escondido entre as casas, surge o Eden Park, palco mítico do jogo mais popular por estas costas. Lá se disputaram as finais dos Mundiais de râguebi em 1987 e 2011, ambas vencidas pelos All Blacks, que não perdem no recinto desde 1994, contra a França. No Eden Park, começou o Mundial e lá Portugal fechará a fase de grupos, contra os EUA, a 1 de agosto, e lá defrontará a Espanha a Zâmbia.

Na sala de imprensa com vista para o relvado, e perante um número de jornalistas espanhóis bem superior ao que se vê noutros países presentes no Mundial, sentam-se Jorge Vilda, selecionador, e Irene Guerreiro, centrocampista do Atlético de Madrid. Mas a grande protagonista desta seleção, por estes dias, tem 1,61 metros de classe e talento e nasceu há 25 anos em Vilanova i la Geltrú.

Aitana Bonmatí transformou-se na líder futebolística da la roja. Cheia de técnica e intuição, cria, passa, constrói, marca. Foi eleita a melhor em campo no triunfo (3-0) contra a Costa Rica, na primeira jornada, numa sequência do que faz no Barcelona, ao serviço do qual já ganhou quatro ligas, três taças, duas supertaças e duas Ligas dos Campeões.