Kika: “O golo cedo tornou as coisas um bocadinho mais intensas no mau sentido. Foi um jogo renhido, de Campeonato do Mundo”

Jogo

“É um Campeonato do Mundo. Comecei de fora, visto de fora, são muitas sensações e muitos sentimentos. O golo cedo tornou as coisas um bocadinho mais intensas no mau sentido. As nossas cabeças começam de um lado para o outro. Passam-nos msuita coisa pela cabeça. Temos mais dois jogos, é um Campeonato do Mundo. Os Países Baixos eram favoritos, mostrámos o que fizemos, pusemo-las a perder tempo. Jogamos à Portugal, com personalidade, há que olhar para os erros, temos de crescer. Temos tempo para prová-lo.”

Estreia

Não quero passar como coitadinha, somos equipa de Campeonato do Mundo para umas coisas, temos de ser para outras. Se aqui estamos, temos de jogar desde o primeiro minuto à Portugal. Do outro lado estava uma equipa com muito mais experiência, nas pernas e na cabeça. É a nossa estreia, mas é pegar nestes momentos e nestes minutos em que entrámos mal… Entrámos para vencer, foi um golo de bola parada. Os detalhes fazem a diferença. O perigo que elas criaram não foi extraordinário, não esteve visível aos olhos do mundo. Tiveram ali muitas bolas boas, claro, mas foi um jogo equilibrado, renhido, um jogo de Campeonato do Mundo

Forma

“Mais do que bem ou mal fisicamente, sinto-me feliz. Estou na Nova Zelândia, longe de toda a gente, menos da minha família, que está aqui, sinto-me feliz. É o primeiro sentimento que me vem à cabeça: sinto-me feliz. Fisicamente estou bem, caso contrário não estaria aqui, não seria sequer opção. Estou num Campeonato do Mundo, tenho de estar bem.”