O grupo de Portugal já mexe: inaugurada a festa das jogadoras dos Estados Unidos contra o Vietname

As portuguesas já sabem o que lhes espera. Esta madrugada, as super favoritas norte-americanas bateram o Vietname, por 3-0, na primeira jornada do Grupo E, onde a seleção portuguesa está inserida.

A avançada Sophia Smith, com a camisola 11, marcou dois golos ainda na primeira parte, um resultado que só não chegou mais gordo ao intervalo porque Alex Morgan não conseguiu meter um penálti na baliza de Tran Thi Kim Thanh, uma das grandes figuras deste duelo que tem muita história por trás.

O marcador foi fechado aos 77’, depois de Lindsey Horan, a camisola 10, fazer mais um golo para as líderes do ranking FIFA. Os números ajudam a explicar uma partida desnivelada: 28 remates das norte-americanas (apenas 7 acertaram na baliza) contra zero das asiáticas, que registaram apenas 34% de posse de bola, sofrendo em agonia e sem bola na maior parte do tempo.

O 11 dos Estados Unidos contou com Alyssa Naeher, NAomi Girma, Julie Ertz, Emily Fox, Andi Sullivan, Lindsey Horan, Crustal Dunn, Savannah de Melo, Alex Morgan, Sophia Smith e Trinity Rodman, a filha de Dennis, o antigo basquetebolista. A especial Megan Rapinoe, que vai pendurar as botas depois deste Mundial, entrou aos 63’.

A seleção portuguesa vai estrear-se no domingo, pelas 8h30 (RTP), contra os Países Baixos, uma equipa que defrontou no último Europeu. Depois disso, as portuguesas terão pela frente as vietnamitas, que terão aí uma derradeira oportunidade para se manterem vivas no torneio.