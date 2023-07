Kika Nazareth e as virtudes da liberdade na infância

A moldura com a camisola roxa — “Kika 9” — está na parede lambida pela melhor luz. É um objeto que torna irresistível a serena devoção, ali mesmo por cima da mesa de matraquilhos onde os enraizados protagonistas esperam pacientemente para dar vida ao mais famoso dérbi de Lisboa. Há não muito tempo, alguns miúdos do Benfica fizeram fila para terem uma fotografia ao lado daquele pedaço de tecido. “A Kika jogou aqui”, suspirou um ou outro. A sede do Clube Futebol Os Torpedos, onde tudo começou para Francisca Nazareth, fica no número 21 da Rua Sousa Loureiro, em São Domingos de Benfica. Lá fora veem-se bolas aparentemente abandonadas no campo verde e duro, entalado entre rudes bancadas e prédios onde há roupa estendida com buracos e mora gente que não tem carinho pela habitual algazarra.

Este clube surgiu em março de 1985 e foi obra de um grupo que havia alcançado a maioridade recentemente. A galhofa e as suas variantes ditaram as decisões importantes. As cores e o nome escolhidos foram inspirados em adversários daquela década dos benfiquistas, Anderlecht e Torpedo Moscovo. O plano dos fundadores era simples, como são as mais belas coisas: queriam jogar à bola com os amigos. Carlos Alves, um dos criadores e ainda dirigente, lembra-se bem de Kika, uma miúda “espalhafatosa”, “traquina”, que “ralhava com os treinadores” e era “muito extrovertida e feliz”. A técnica e o talento eram assombrosos, revela. “Ela foi feliz aqui. Fazia o que gostava e jogava com os amigos, o que é o nosso conceito desde o princípio”, explica este também bancário, sentado à mesa onde descansa um poster da equipa de infantis de 2013/2014. Francisca Nazareth, hoje uma das figuras da seleção portuguesa que está prestes a disputar o primeiro Campeonato do Mundo da sua história, aparece sorridente e enfiada numas sapatilhas brancas.