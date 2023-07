É oficial: RTP vai transmitir os jogos de Portugal no Mundial de futebol feminino

A poucos dias do arranque do Mundial de futebol feminino, a acontecer entre os dias 20 de julho e 20 de agosto, na Austrália e Nova Zelândia, chega a certeza: vai ser possível ver os jogos de Portugal, que participa pela primeira vez, em sinal aberto. A RTP vai transmitir 10 jogos da competição na televisão e online, com todos os encontros da seleção nacional sénior no primeiro canal.

Através da sua plataforma comercial, a RTP confirma os três jogos de Portugal na fase de grupos na RTP1. O inaugural Nova Zelândia x Noruega e a final na RTP1 passam também no primeiro canal; fica garantido um jogo dos oitavos de final e outro dos quartos de final, que sem a seleção lusa passam para a RTP2, assim como as duas meias-finais e o jogo pelo 3.º lugar. O calendário de transmissões fica assim:

● Jogo de abertura — 20 julho (8h) — RTP1

● 3 jogos de Portugal na fase de grupos — 23 e 27 julho (8h30) e 3 agosto (8h) — RTP1

● 1 jogo dos oitavos-de-final — 5-8 agosto — com Portugal na RTP1, sem na RTP2

● 1 jogo dos quartos-de-final — 11-12 agosto — com Portugal na RTP1, sem na RTP2

● Meias-finais — 15-16 agosto (9h/11h) — com Portugal na RTP1, sem na RTP2

● Jogo dos 3.º e 4.º lugares — 19 agosto (9h) — com Portugal na RTP1, sem na RTP2

● Final — 20 agosto (11h) — RTP1

Todos os jogos terão também transmissão nas plataformas digitais do canal. Está ainda previsto um programa diário de resumo ao Mundial, na RTP3 às 19h e na RTP1 às 23h.

Os jogos do Mundial passam também na Sport TV, que vai transmitir todos os 54 encontros nos vários canais.