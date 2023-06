Sport TV vai transmitir todos os jogos do Mundial de futebol feminino

Quando falta um mês para o arranque do Mundial de futebol feminino, que vai decorrer entre os dias 20 de julho e 20 de agosto, na Austrália e Nova Zelândia, Portugal recebe finalmente a garantia que vai poder assistir aos jogos da competição. A Sport TV anunciou que vai transmitir todos os 54 encontros do Mundial, onde a seleção nacional sénior se estreia.

Em comunicado, a Sport TV, através do seu CEO, Nuno Ferreira Pires, sublinha que “não podia deixar de estar neste acontecimento histórico que permitirá afirmar definitivamente o futebol feminino no panorama desportivo nacional e nas preferências dos portugueses”.

O Mundial vai arrancar com um Nova Zelândia - Noruega, no dia 20 de julho. Portugal começará por defrontar na fase de grupos os Países Baixos, a 23 de julho. Seguem-se jogos com o Vietname (27) e com as campeãs mundiais Estados Unidos, a 1 de agosto.

Em maio, Gianni Infantino chegou a ameaçar não transmitir o Mundial feminino nos principais países da Europa, por considerar que os valores oferecidos pelos canais eram “um estalo na cara das mulheres”. O presidente da FIFA explicou que então que Inglaterra, França, Alemanha, Espanha e Itália poderiam não ter acesso ao Mundial e que era “obrigação legal e moral” da entidade “não desvalorizar” a competição.

Entretanto, a European Broadcast Union anunciou na última semana um acordo com a FIFA para transmitir o Mundial em 34 dos seus associados. A RTP, canal nacional que pertence à EBU, não estava presente na lista, mas à Tribuna Expresso o canal público assumiu estar em negociações com a FIFA para firmar “um acordo mais abrangente", que “inclui mais eventos” além do Mundial de futebol feminino, pelo que pelo menos os jogos da seleção nacional deverão ser transmitidos em canal aberto.