“Se acham que a Jéssica é boa, esperem até ver a Maria”: FPF lança o vídeo da seleção para o Mundial feminino, o ‘Primeiro de Muitas’

Cada uma das 23 futebolistas convocadas para o Campeonato do Mundo surge, às tantas, no vídeo de um minuto e dezassete segundos aprumado pela FPF para a campanha da seleção. Entre Jéssica Silva e Kika Nazareth, ou Catarina Amado e Dolores Silva, todas têm o seu momento para que outras mulheres, ainda anónimas, venham a ter o seu.

A mensagem é essa: estas jogadoras, as atuais, estão a desbravar caminho para as vindouras, que estão para vir. Editado a um ritmo rápido e ação constante, o vídeo intitulado ‘O Primeiro de Muitas’ pisca o olho a esse simbolismo futuro para chamar mais raparigas a jogarem futebol. Não haverá melhor mote do que a primeira participação de sempre de Portugal num Mundial.

Enquanto a comitiva nacional ainda se encontrava algures nas nuvens e a voar rumo à Nova Zelândia, a federação divulgou o vídeo cuja mensagem final é “Vem Jogar”. Aproveitando as aventuras das portuguesas no Mundial, o objetivo de angariar mais praticantes ficará mais fácil de atingir.