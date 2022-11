De Montevidéu a Doha, episódio 11: quando a Costa Rica entrou “a pensar não ser goleada” e acabou a “sonhar tocar na taça”

Christian Bolaños e os restantes jogadores da seleção da Costa Rica estavam fartos de ouvir falar daquilo. “Itália 90, Itália 90, Itália 90”. A nação centro-americana vive, na sua zona, à sombra de potências como os Estados Unidos ou o México e a presença nos oitavos-de-final do Mundial 1990, na estreia na fase final da competição, era uma proeza de que todos falavam até à exaustão.

Tendo nascido, quase todos, durante os anos 80, os homens da equipa costa-riquenha que conseguiu a qualificação para o Mundial 2014 tinham crescido vendo e admirando os feitos dos compatriotas naquela estate italiana. Mas o fascínio tinha-se tornado cansativo. “Estávamos aborrecidos de ouvir sempre falar de 1990, queríamos construir a nossa história”, descreve Christian Bolaños, do outro lado do computador, numa videochamada que une Lisboa a San José, capital do país.

Mas os desejos de fazer com que o Mundial de Itália deixasse de monopolizar o imaginário futebolístico dos ticos pareceram ficar comprometidos no dia do sorteio. Uruguai, Itália e Inglaterra. Três campeãs do mundo. A vigente vencedora da Copa América, a vice-campeã europeia, a detentora da galáxia das estrelas da Premier League.

Bolaños não esconde qual foi o primeiro pensamento do grupo após o sorteio. “Começámos a pensar não sermos goleados, sendo sincero”.

Mas havia “uma geração de jogadores a evoluir na Europa, um bom treinador e um trabalho feito em continuidade na seleção” e puff, fez-se o impensável: a Costa Rica derrotou o Uruguai de Cavani e Forlan e a Itália de Pirlo e Buffon e empatou com a Inglaterra de Lampard, Gerrard e Rooney, vencendo o grupo. Nos oitavos de final, eliminou a Grécia de Fernando Santos para superar a fasquia de 1990. Eles tinham passado a ser a fasquia. A derrota só veio contra os Países Baixos de Robben, Sneijder e Van Persie, nos penáltis.

“História feita com uma geração de ouro que marcará este país para sempre”, resume Bolaños a caminhada.

A Costa Rica não esteve em qualquer Mundial até 1990, quando se deu a tal presença na primeira eliminatória em Itália. Depois houve quedas nos grupos em 2002 e 2006, sempre como uma daqueles seleções que passam meio despercebidas pela competição.

Casa de cerca de 5 milhões de pessoas, a Costa Rica é um “país tropical em que o futebol é o desporto número um”, o tema “de manhã, à tarde e de noite”, descreve Bolaños. Com fronteira terrestre com o Panamá e Nicarágua e perto de El Salvador, Honduras e Guatemala — vizinhas regionais são as ilhas onde estão a Jamaica ou Cuba —, a Costa Rica ocupa a 35.ª posição do ranking de “liberdade no mundo” e o 7.º no de “liberdade de imprensa”, posições bem mais altas do que os seus companheiros de localização geográfica. Mas no futebol habituou-se a prestações bem mais modestas.

Hoje com 38 anos, Christian Bolaños é um dos principais jogadores da história do país. Com 87 internacionalizações e sete golos, viveu o auge da carreira no Copenhaga, onde foi campeão dinamarquês em duas ocasiões. Com participação nos Mundiais de 2006, 2014 e 2018, ainda “faz o que mais ama”, jogando no Saprissa, onde venceu a Champions da CONCACAF em 2005 — foi, depois, eleito o terceiro melhor jogador do Mundial de Clubes desse ano, só atrás de Rogério Ceni e Steven Gerrard.

Bolaños estava no frio dinamarquês quando, em 2013, as bolinhas colocaram Uruguai, Inglaterra e Itália no caminho. “Caramba, três campeões do mundo”, exclamou. Mas o susto inicial ganhou outros contornos à medida que a competição se ia aproximando.

“Estando na América Central ou Caraíbas, só há um caminho para crescer competitivamente: jogar na Europa”, a receita é dada pelo número 7 daquela seleção. Olhando ao grupo de ticos de 2014, Keylor Navas vinha de brilhar no Levante, na La Liga; Junior Díaz tinha experiência de Bundesliga, no Mainz; Óscar Duarte e Bolaños somavam várias épocas nas competições europeias, no Brugge ou no Copenhaga; Bryan Ruiz, a estrela e capitão, já dominara a Eredivisie e Joel Campbell, grande promessa, havia sido contratado pelo Arsenal.

Medindo-se regularmente aos melhores, muitos costa-riquenhos “deixaram de olhar para os europeus ou sul-americanos como estrelas inalcançáveis". O grupo conhecia-se bem, estava há muito tempo junto, e o treinador, o colombiano Jorge Luis Pinto, era famoso pela capacidade em treinar o processo defensivo, requisito fundamental para bater o pé a poderosos rivais.

“Quando o Mundial chegou, o conhecimento mútuo, a nível pessoal, e o trabalho tático e conhecimento das outras seleções, promovidos pelo técnico, eram incríveis. Mas o melhor era o ambiente entre nós. Quando voltávamos aos clubes, desejávamos que houvesse partidas da seleção, porque adorávamos os estágios. A minha mulher ficava com ciúmes porque eu fazia a mala para ir para a seleção mais de uma semana antes”, graceja Bolaños.

Mas a aventura começou mal. E foi quando começou mal que os costa-riquenhos perceberam que poderia correr bem.

A partida de estreia foi contra o Uruguai, que tinha a espinha-dorsal da equipa semi-finalista do Mundial 2010 e campeã da Copa América 2011, com Muslera, Maxi Pereira Lugano, Godín, Cebolla Rodríguez, Forlan ou Cavani — no banco ficaram Coates, Álvaro Pereira e Fucile e lesionado estava Suárez. A meio do primeiro tempo, um penálti permitiu a Cavani fazer o 1-0.

Estar a perder ao intervalo poderia dificultar as coisas. Bolaños lembrava-se de como, em 2006, ter perdido o duelo inaugural contra a Alemanha obrigou a andar sempre a correr atrás do prejuízo. Mas desta vez era diferente: “Quando estou em campo, gosto de ver as caras dos companheiros e adversários. As nossas caras não eram assustadas. Estávamos bem, confiantes. No descanso, no balneário, sabíamos que estávamos a fazer um bom jogo, mantivemos a calma. Foi o primeiro grande sinal desse Mundial”, recorda o atacante.

Essa confiança levou a que, em 13 minutos, a desvantagem se tornasse vantagem. E com show de Bolaños incluído: aos 54', com um calcanhar circense, permitiu que Gamboa cruzasse para o 1-1 de Campbell; aos 57', colocou um livre lateral na cabeça de Óscar Duarte.

Christian era o responsável pelas bolas paradas, algo que tinha “treinado muito no Copenhaga”. Na Champions, os dinamarqueses também eram inferiores a rivais como o Real Madrid ou a Juventus e o extremo habitou-se a “mentalizar que um canto ou um livre não eram só mais um” lance, mas sim, “talvez, a única oportunidade de ter uma finalização com perigo” naqueles encontros. Fazer daqueles momentos uma arma foi transposto das noites europeias para as tardes brasileiras.

Ureña ainda faria o 3-1 final. “Disse que a Costa Rica tinha ido para ao meio dos tubarões, mas para já começaram eles a morder, e com todo o mérito”, comentou um tal de Diego Armando Maradona depois do jogo.

O suor de Chiellini

Foi um dos jogos mais quentes e húmidos do Mundial. Estavam 29 graus e 70% de humidade no Recife. Num duelo entre os tropicais costa-riquenhos e os mediterrâneos italianos, está bom de ver quem poderia sofrer mais com o clima.

“Alguns meses antes desse embate, tinha defrontado a Juventus na Champions, então meio que já conhecia o Buffon, o Chiellini, o Marchisio, o Pirlo. Num canto, o Chiellini estava junto de mim e disse ‘estamos mortos, está demasiado calor’. Olhei para a camisola dele e era só suor. Eles não conseguiram lidar com aquilo”, relata o número 7 dos caribenhos.

O trabalho da linha defensiva atingiu patamares de excelência no duelo contra os vice-campeões europeus. Por 11 vezes foram os jogadores da squadra azzurra apanhados em fora-de-jogo. Bolaños lembra-se de Mario Balotelli, que foi três vezes caçado em posição adiantada, ficar “com um ar de ‘como é que eles fazem isto’”?

Um cruzamento de Junior Díaz encontrou a cabeça do capitão Bryan Ruiz para fazer o golo da vitória. 1-0, seis pontos em dois jogos, a qualificação garantida. No último jogo do grupo, um nulo contra a Inglaterra foi o último passo para o triunfo no meio dos gigantes, só com um golo sofrido, e de penálti.

Michael Steele/Getty

O Mundial 2014 trouxe alegrias e proezas nunca vistas à Costa Rica, mas deu-se fora de campo um momento que Bolaños julga sintetizar o “espírito” daquele grupo. Foi na véspera de defrontar a Grécia, no duelo dos oitavos de final que poderia colocar o país, pela primeira vez, entre os oito melhores do planeta da bola.

Subitamente, todos saíram dos quartos. No corredor, começaram a dançar e cantar, “tornando o hotel numa discoteca”, num ambiente “cheio de felicidade e união”. Ali, entre bailes e cantares, Christian lembra-se de “sonhar tocar na Taça”: “Achávamos, genuinamente, que poderíamos chegar à final e ganhar”.

A Grécia, treinada por Fernando Santos, foi o oponente menos cotado da Costa Rica naquele Mundial. No entanto, Bolaños acha que foi “o desafio mais difícil”, por se tratar de uma seleção “forte, organizada e agressiva” e por, pela primeira vez, o favoritismo não estar totalmente do outro lado.

Aos 52', os caribenhos chegaram ao 1-0 através de uma jogada “entre dois irmãos”. Bolaños cedeu à tentação de despejar na área, levantou a cabeça e passou atrasado para Bryan Ruiz. O capitão, um “jugadorazo e um líder nato”, descreve Christian, finalizou com a classe que Alvalade conheceu.

ARIS MESSINIS/Getty

Sokratis empataria para a equipa de Fernando Santos nos descontos. Nos penáltis, brilhou Keylor Navas, o guardião voador que estava a caminho do Real Madrid.

Itália 90 era, definitivamente, passado. Mas, dentro do grupo, não se vivia o momento com ansiedade ou espanto. “Honestamente, quando chegámos aos quartos, estar na final quase nos parecia natural, tal a nossa confiança. Superávamos rivais muito duros. Achávamos que íamos eliminar os Países Baixos e depois seríamos os 11 contra o Messi nas meias, e acreditávamos em vencer a Argentina”.

O movimento de Van Gaal que "deixou a Costa Rica à toa”

A eliminatória que concentra as oito melhores equipas emparelhou os ticos contra os Países Baixos. Robben “estava a voar”, lembra Bolaños. Sneijder acertou duas vezes nos ferros durante a partida com os seus mísseis e ainda havia Van Persie, o neerlandês voador.

Apesar do poderio ofensivo do rival, os costa-riquenhos sentiam que “não havia maneira possível de sofrer golo”.

“Depois, nos penáltis, tínhamos o Keylor. Eu estava tranquilo”, lembra Bolaños.

Como habitual executante de castigos máximos, o atacante gosta de ir visualizando o momento do remate durante o prolongamento. Olha para a baliza, analisa o guarda-redes, tira as medidas à situação. O estado anímico daquele coletivo, que o fazia viver nas nuvens, alastrava confiança. Até que Van Gaal mudou tudo.

O prolongamento estava a acabar quando o técnico optou por trocar Cillessen por Tim Krul. Uma mudança de guardião mesmo antes dos penáltis que, reconhece Bolaños, “deixou a Costa Rica à toa”.

“Fiquei a pensar no que é que se passava ali, nunca tinha visto aquilo. Já estava mentalizado que teria pela frente o Cillessen e do nada surge o Krull, que media tipo dois metros, era enorme. Ficas a pensar, como batedor, que tens de fazer o penálti perfeito para que seja golo e isso mexe contigo. Mudou o nosso estado de espírito totalmente”.

Bolaños conseguiu bater Krul, mas Bryan Ruiz e Umaña foram travados pelo guardião. Era o fim da epopeia.

Michael Steele

Terminado o percurso no Mundial, Christian começou a chorar. Havia pessoas da federação ou do staff que lhe diziam para estar orgulhoso, que o caminho tinha sido épico, mas o número 7 estava “cheio de raiva”, porque “acreditava em tudo”, o que mostra “o nível de ambição a que se chegou”. Estar triste por aquilo que parecia impensável um mês antes.

Já sem a fita que o caracterizava quando jogava, mas ainda de cabelo rebelde e sorriso fácil, Bolaños descreve a importância de 2014 para o seu país: “Pela primeira vez, rapazes nascidos na Costa Rica acreditaram em fazer algo grande. O país estava louco, as pessoas agradeceram-nos na rua durante meses a fio. Conto isto e fico com pele de galinha”, diz, apontando para o braço.

