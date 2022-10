De Montevidéu a Doha, episódio 9: “Os Mundiais de 2018 e 2022 foram atribuídos com base em quem tinha os bolsos mais fundos”

Olhar para fotografias de dezembro de 2010, aquando da votação de atribuição dos Mundiais de 2018 e 2022, é como observar imagens de um tempo passado, difíceis de ver hoje. Vladimir Putin plenamente integrado na cena internacional, perto de David Beckham ou de Angela Merkel; Franz Beckenbauer visto como respeitável senador, quase voz de autoridade do jogo; Sepp Blatter dominando a cena, quase sempre ladeado por Michel Platini, que se perfilava como sucessor do suíço quando esteve decidisse abandonar a FIFA.

Tudo isto pode parecer, aos olhos de 2022, distante. Mas tudo isto tem profundas consequências no mundo que vivemos em 2022. A menos de um mês do arranque do Mundial do Catar, saíram daqueles bastidores da FIFA em 2010 os “acordos, duplos acordos e contra-acordos” que determinaram que a bola planetária assentasse, em 2018, em Moscovo e, em 2022, em Doha.

A expressão citada é de Bonita Mersiades. A australiana tem uma vida ligada ao futebol, a qual a levou a ser, entre 2007 e 2010, diretora de comunicação da Federação do seu país, tendo acompanhado a candidatura que o Estado fez à organização de 2022. Testemunhou, da primeira fila, um processo que “não era baseado no mérito", mas sim nos “negócios que poderiam ser feitos nos bastidores”.

Autora do livro “Whatever It Takes: The Inside Story of the FIFA Way”, sobre as práticas da entidade máxima do jogo, Bonita — que também trabalhou no governo australiano e é presidente da Women in Football Australia, uma organização que apoia as meninas e mulheres que joguem futebol no país dos cangurus — foi denunciante no “Garcia Report”. Liderado por Michael J. Garcia, que foi nomeado em 2012 pela FIFA para o trabalho, o relatório deveria investigar as alegações de corrupção no mundo do futebol. Mas Bonita, cujo anonimato não foi preservado no trabalho de Garcia, ao contrário do que lhe foi prometido, opina que tudo se tratou de uma “investigação a brincar”.

Como e quando começou a sua relação com o futebol?

Começou na infância. O meu pai era um grande adepto de futebol. Ele chegou à Austrália como refugiado, vindo do que é agora a Sérvia, depois da II Guerra Mundial. Nos anos 50 e 60 do século passado, muitas destas pessoas, quando chegaram à Austrália, juntaram-se a clubes de futebol existentes ou fundaram novos, e foi isso que ele fez. Eu cresci com o futebol, indo jogar ao domingo de manhã e indo a partidas de futebol ao domingo.

Depois viria a trabalhar profissionalmente no jogo. Quando é que começou a lidar de perto com a FIFA?

Em 1999, eu era gestora de operações da seleção nacional masculina da Austrália. Foi aí que comecei a trabalhar de perto com a FIFA, quer fosse em jogos internacionais de seleções ou quando delegações da FIFA visitavam a Austrália ou outro país da Oceânia. Depois fui trabalhar para o governo mas, em 2007, voltei a trabalhar para a Federação da Austrália. Tornei-me diretora de comunicação e de relações com a imprensa. Nessa altura, o meu trabalho com a Federação incluía um acompanhamento constante da candidatura da Austrália à organização do Mundial 2022.

Vista desde dentro, como é uma candidatura à organização de um Mundial?

Só posso julgar por aquilo em que estive envolvida. Foi há muitos anos, começou há 15. Sempre achei, mesmo na altura, que havia um esforço horrível que tinha de ser feito para, durante dois anos, aperfeiçoar a candidatura. Nunca percebi bem a razão para que esse aperfeiçoamento demorasse dois anos. Havia certas coisas muito importantes: o que é que um país tem para oferecer enquanto potencial anfitrião? Tem a capacidade — estádios, infra-estruturas — para ser o anfitrião? Tem problemas como, por exemplo, segurança interna? É importante ir cumprindo estes requisitos, mas disseram-nos que, no final do dia, nada disso importava, não era assim que a FIFA tomava a decisão.

E como é que tomava a decisão?

Uma consultora internacional disse-nos, muito cedo no processo, que a decisão era tomada, e passo a citar, “com base em coisas intangíveis”. Tendo lidado com a forma como a FIFA conduz o processo, era muito óbvio que as escolhas que foram feitas não foram baseadas no mérito, mas sim no que foi tratado à porta fechada.

Hoje sabemos mais sobre essas candidaturas para 2018 e 2022. Na altura, tendo a perspetiva de quem estava na candidatura australiana, o que viu de estranho no processo e, particularmente, nas candidaturas que venceriam, a russa [que bateu Portugal e Espanha, Bélgica e Países Baixos e Inglaterra] e a do Catar [que superou Japão, Coreia do Sul, EUA e Austrália]?

Houve um conjunto de coisas estranhas. Uma delas foi que, nas normas da FIFA relativas às candidaturas, estava escrito que não se podia fazer isto ou aquilo, mas depois havia um ambiente criado para que outras coisas acontecessem. Por exemplo, diziam que tinha de haver um “legado da candidatura” como parte da própria candidatura. O que isso significou, na prática, foi que muitas das candidaturas foram ter com os membros do Comité Executivo da FIFA [que têm o poder de voto nas candidaturas para os Mundiais] e perguntaram “o que é que podemos fazer por ti, para te dar um legado?”. Este é um exemplo de como as coisas decorreram. Quanto à Rússia e ao Catar, ganharam muito facilmente. A Rússia ganhou em duas rondas de votos e o Catar em quatro rondas de votos o que, particularmente no caso russo, sugere que já estava tudo decidido, que nunca foi uma votação aberta baseada no mérito e que já estava tudo decidido antes de haver a decisão de facto.

Nesse processo de candidaturas, acha que há demasiado poder nas mãos de poucas pessoas [anteriormente o Comité Executivo, que desde 2016 passou a chamar-se Conselho da FIFA, integrando membro das seis Confederações], pessoas essas que já têm outros interesses, sejam pessoais, sejam das próprias Federações nacionais?

Sim. Repare, a decisão de atribuir os Mundiais de 2018 e 2022 esteve nas mãos de 22 pessoas. Só 22 pessoas votaram [inicialmente estava previsto que fossem 24, mas dois membros do Comité Executivo da FIFA tiveram os seus direitos de voto suspensos antes da altura da decisão, por terem sido acusados de receber dinheiro em troca de votos]. Tendo em conta a importância da decisão para o mundo do futebol, são muito poucas pessoas. Conseguir a maioria dos votos é muito fácil… sobretudo se descobrires o que os fará votar em ti. Em relação ao Catar 2022, eles foram muito metódicos e estratégicos. Olharam para coisas como para onde é que a FIFA estava a precisar de patrocínios, como é que podemos apoiar a FIFA para que tenha receitas adicionais. Então fizeram acordos de compra de direitos televisivos à FIFA [através da beIN], tendo falado sobre eles antes da votação, o que veio a ter um peso importante.

Do lado da FIFA, o que é que lhe pareceu estranho ou errado na altura?

Foi sempre claro para mim que a votação para escolher os Mundiais não era baseada no mérito, era baseada nos negócios que poderiam ser feitos nos bastidores. Sempre classifiquei isso como “acordos, duplos acordos e contra-acordos”. Não era sobre qual era o melhor país para acolher um Mundial, era sobre quem poderia dar mais lucros à FIFA ou quem conseguisse satisfazer mais os votantes.

Nesses “acordos, duplos acordos e contra-acordos”, diria que viu corrupção?

Acho que há provas de corrupção, e não só dos países que ganharam, mas também daqueles que não ganharam, tal como o meu. Essa é a razão pela qual eu levantei problemas e questões durante muitos anos, quer dizer, a Austrália perdeu claramente, mas ainda assim tentou influenciar o voto através de atividade não apropriada. Só posso concluir que a votação foi vencida e perdida com base em quem fez os melhores acordos, e todos os fizeram. Na verdade, os Mundiais de 2018 e 2022 foram atribuídos com base em quem tinha os bolsos mais fundos.

Foi por isso que saiu da Federação Australiana?

Eu fui despedida. A razão para isso ter sucedido foi eu ter tentado, internamente, expressar as minhas preocupações. Fi-lo ao meu chefe, que era o CEO, e também ao presidente. Nós contratámos três empresas de consultoria muito caras e, basicamente, eles decidiram que eu era dispensável, mas as empresas não. O que as empresas diziam era “vamos ganhar-vos o Mundial”. Saí porque fui forçada, o que é uma situação muito dura — perder um trabalho que amas, no jogo que amas. Mas saí pela razão certa e, à medida que o tempo foi passando, provou-se que as razões estavam certas.

Que preocupações é que expressou?

Foram várias. Nós contratámos empresas de consultoria estrangeiras muito caras, mas não era suposto que eu, que era a diretora de comunicação e relações públicas, comunicasse nem relevasse isso a ninguém, incluindo ao governo. E vamos não nos esquecer que era o governo que financiava a candidatura, já que o financiamento era completamente público, foram os contribuintes que pagaram tudo. Mas nós não podíamos dizer que tínhamos contratado estas firmas. Nunca foi muito claro o que aquelas pessoas estavam ali a fazer. Durante dois anos, só nos pediam que gastássemos muito dinheiro, pago antecipadamente, para, nas palavras deles, “fazer com que as pessoas se sentissem bem em relação à Austrália”.

Há exemplos?

Demos uma quantidade obscena de dinheiro ao Jack Warner, que na altura era vice-presidente da FIFA e presidente da CONCACAF [natural da Trinidad e Tobago, Warner esteve envolvido em vários escândalos de corrupção até ser, em 2015, banido para sempre de qualquer atividade relacionado com o futebol. Há vários anos que os EUA solicitam a sua extradição, para que seja julgado por um conjunto de crimes que podem valer até 30 anos de prisão, mas Warner tem conseguido atrasar nos tribunais essa extradição]. Nada disto fazia sentido, porque o Warner nunca iria votar em nós, já que ele, como líder da CONCACAF, ia votar nos EUA, que também estavam na luta. Também houve contactos com votantes na Ásia e também se tentou convencer votos em África. Havia muitas coisas a acontecer… Tentámos fazer um acordo com a Rússia, isso foi algo que me foi dito muitas vezes. Tentámos trocar votos com a Rússia — eles votavam na Austrália para 2022, nós votávamos na Rússia para 2018. Foi-nos, também, tornado claro que se contratássemos certas pessoas como consultores obteríamos o voto do Franz Beckenbauer [que foi investigado em 2016 por fraude e lavagem de dinheiro no Mundial 2006, na Alemanha. A investigação terminou em 2020 sem um veredicto], bem como o apoio público dele. E tudo isto tinha um preço. E não era apropriado.

Quando começou a ser uma denunciante e a colaborar com o García Report?

Não queria falar com o Michael J. Garcia [que liderou a investigação] porque sempre pensei que o García foi pago pela FIFA para dar um certo veredicto. Ele não tinha poderes de persuasão ou autoridade, mas contactou-me e disse-me a mim e a outra pessoa que as nossas declarações seriam confidenciais, mas não foi isso que fez: expôs-nos ao mundo.

Phaedra Almajid [antiga diretora de comunicação internacional da candidatura do Catar ao Mundial 2022, foi despedida depois de, em 2010, ter acusado a candidatura de conduta inapropriada. Em 2011, retratou-se das acusações que fez, mas depois disse que foi pressionada a fazê-lo] é a outra pessoa, certo?

Sim, foi.

Sentiu-se traída?

[silêncio] Sim. Fomos traídas. Sempre achei estranho que uma investigação interna estivesse interessada em falar connosco mas, como o meu livro revela, o García Report surge porque o antigo presidente da Federação Australiana foi ter com a FIFA e estava desesperado por conseguir que a decisão de atribuição do Mundial 2022 fosse anulada. Então, fez de tudo para que isso sucedesse, como pedir ao Blatter para encomendar este relatório. A FIFA acabou por não mudar nada tendo em conta o García Report, que nunca foi um verdadeiro relatório, foi um relatório a brincar, uma investigação a brincar. Tudo o que García fez foi criticar as denunciantes, nunca criticou as candidaturas.

Foi uma investigação paga pela FIFA para limpar o nome da FIFA?

Sim, exatamente. E vamos não nos esquecer que Michael J. Garcia recebeu, pelo menos, 10 milhões de dólares por isto. Por esse dinheiro, farias o que te pediriam, não?

Acha que — particularmente depois da saída de Blatter e da entrada de Infantino — os processos de atribuição destes Mundiais deveriam ter sido reabertos?

É uma questão interessante. O grande problema é que, em relação às organizações da Rússia e do Catar, nada foi provado. Há condenações de corrupção à volta dos processos de atribuição, mas nunca se fez a ligação às duas organizações em si. Nós podemos ter a nossa visão, sabemos o que aconteceu em certos sítios mas, na verdade, nada aconteceu. Isto complicou haver novas votações. Por outro lado, e mais importante, é referir que a FIFA, no século XXI, não cumpre os seus propósitos. Precisamos de uma mudança total da forma como está estruturada, como toma decisões, como opera, as políticas que tem. Idealmente, isso sucederia, mas, fazendo uma escala das coisas que são importantes no mundo, isto não é importante no mundo.

O Mundial 2022, esta competição imoral e manchada de sangue, está aí à porta. Como é possível termos chegado até aqui?

É possível porque a FIFA não quer saber o que as pessoas pensam. E a FIFA não quer saber o que as pessoas pensam porque se preocupa com os patrocínios e com os negócios de direitos de transmissão. Repare-se no que sucedeu na Rússia: quando decorreu o Mundial, já havia a guerra na Crimeia; nós já sabíamos que havia um esquema de doping estatal; já sabíamos que limpavam as ruas de sem-abrigos; já sabíamos que não respeitavam direitos LGBTQIA+. Mas o mundo foi ao Mundial da Russia e disse o quão fantástica era a Rússia. Isso era o que Vladimir Putin queria. Sucederá o mesmo com o Catar, que está a pagar a influencers e pessoas com muitos seguidores para irem ao Mundial, ficarem no Catar, terem uma experiência quase VIP e darem uma boa imagem do Catar. É o que chamamos, na Austrália, soft soaping.

Em 2018, Gianni Infantino terminou o Mundial dizendo que o mundo estava “apaixonado” pela Rússia. O Emir do Catar já agradeceu à Rússia pelo apoio. Este Mundial é sobre o quê?

Mostra o vazio moral do Catar. Que o Emir diga que aprecia o apoio de Vladimir Putin… Na minha opinião, o surgimento, a aparição no cenário internacional da Rússia e do Catar deu-se em dezembro de 2010, ao atribuir-lhes os Mundiais. Até aí, a Rússia, que obviamente sempre foi importante, estava arredada das grandes organizações. Quanto ao Catar, certamente que muitas pessoas nunca tinham ouvido falar do país em dezembro de 2010. É tudo parte de um plano estratégico de um Estado. O facto de a FIFA tolerar isto diz muito sobre a FIFA. Se olhares para as votações nas Nações Unidas em relação à guerra da Ucrânia, o Catar ou absteve-se ou apoiou a Rússia, o que é contrário à política de direitos humanos da FIFA. E nada mudará.

Depois de tudo o que aconteceu e levou à saída de Blatter da FIFA, e agora que Infantino já está há algum tempo no cargo, acredita que, hoje, a FIFA é uma organização limpa?

Não. Desde a saída de Blatter, a FIFA introduziu algumas políticas novas, tem uma estratégia de comunicação reluzente, mas, fundamentalmente, quando há um problema de processos vs cultura, a cultura ganha sempre. E nada sobre a cultura da FIFA ou administração do futebol mundial mudou.

De Montevidéu a Doha é a rubrica em que, semanalmente e até ao arranque do Mundial no Catar, a Tribuna Expresso trará reportagens e entrevistas sobre a história da mais importante competição global. Desde a primeira edição, no Uruguai em 1930, até à que se realizar em novembro e dezembro, vamos recordar figuras, destacar heróis e realçar proezas, não ignorando as questões de direitos humanos associadas ao Catar