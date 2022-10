De Montevidéu a Doha, episódio 7: quando seleções se vestiram no Mundial com os equipamentos dos clubes locais

A história já tem barbas. Antes do mítico encontro entre Argentina e Inglaterra, no Estádio Azteca, em 1986, os roupeiros sul-americanos tiveram um problema. A FIFA ordenou que os argentinos jogassem com as camisolas secundárias. Ou seja, as mesmas que haviam suado contra o Uruguai, nos oitavos de final. Mas Carlos Bilardo, o selecionador, não aceitou. Eram de inverno e os futebolistas iam sofrer outra vez. Rubén Moschella, da federação, foi então pelas ruas da Cidade do México à procura de uma solução. Tinha 48 horas para inventar algo.

No primeiro dia nada. No segundo encontrou as míticas camisetas Le Coq Sportif, contou Moschella, certa vez , à “ESPN”. Bilardo não estava convencido. Diego Maradona cruzou-se com eles e o treinador perguntou-lhe o que achava. “Esta é linda”, confirmou o mago. E assim foi a história do alívio mais aliviado de Rubén Moschella.

Foi necessário então coser os escudos da seleção, já antiquados. E ainda os números, que não eram brancos, brancos e, segundo o protagonista desta história, eram de futebol americano. À meia-noite na véspera do Argentina-Inglaterra, ainda as agulhas estavam a fazer o que Diego faria entre os ingleses. Essa acabou por ser uma das camisolas mais especiais da história dos Campeonatos do Mundo porque ficou associada aos golos de Maradona, o malvado, a marcar um deles com a mão como se tivesse roubado a carteira aos rivais que matavam compatriotas na Guerra das Malvinas, ao tal impossível, angelical, eterno. Até se perguntaram de que planeta vinha aquele canhoto.

Este é, talvez, o episódio mais inusitado e conhecido no que toca a equipamentos de seleções em Mundiais, mas não é o único. A farda de uma equipa de futebol normalmente obedece a sentimentos ou à História. Ao longo dos muitos anos, algumas seleções tiveram de ceder a moedas, estéticas ou às transmissões televisivas para encontrarem soluções alternativas e poderem seguir avante determinados jogos. Foi isso que aconteceu , por exemplo, no Áustria-Alemanha, em 1934, na segunda edição do mais importante torneio de futebol. Ambas atuavam no relvado com vestimenta branca e preta, sem qualquer kit secundário. Depois de uma moeda lançada ao ar, os austríacos tiveram de trocar a indumentária. Por aquele jogo, de terceiro e quarto lugares, ser jogado em Nápoles, foi precisamente a camisola azul do clube da cidade que seria usada pelos austríacos.

Os germânicos venceram esse jogo com um golo logo nos primeiros segundos (3-2 no final), garantindo o pódio no Mundial jogado em Itália, conquistado pela Itália, conduzia com o pulso de ferro de Benito Mussolini, numa altura em que o fascismo estava alastrado pela Europa. A Segunda Guerra Mundial não tardaria assim tanto a bater à porta.

No Brasil, em 1950, o ano do Maracanazo , aconteceu algo semelhante. Rezam as lendas e as crónicas que naquele 2 de julho, com um frio impiedoso, o sol mordiscava docemente a pele de quem se metia debaixo dele. México e Suíça disputavam mais uma jornada do Grupo 1, onde estavam também Jugoslávia e o Brasil, o anfitrião. Os equipamentos, que se aproximavam no tom vermelho ou quase grená, não se distinguiam bem na televisão a preto e branco, então procurou-se uma solução.

Jogava-se mais pelo orgulho do que por outra coisa, já que suíços e mexicanos já estavam eliminados, mas ainda assim era necessário emprestar alguma dignidade visual ao encontro. O jogo ia acontecer em Porto Alegre. Segundo o “Globo Esporte” , tudo foi tratado com celeridade, no sábado, na véspera do jogo. As delegações sortearam, com o recurso à tradicional moeda, quem teria de alterar o seu equipamento. Os mexicanos ganharam aquela disputa, mas ofereceram à Suíça a oportunidade de jogar como jogava habitualmente.

Os mexicanos optaram então por homenagear o clube da terra. Estavam em Porto Alegre, onde o Cruzeiro jogava. O facto de ser o estádio mais perto do que outros também ajudou, mas as camisas listadas do clube onde muito tempo depois surgiu Ronaldo Nazário, que durante uns bons anos foi o maior marcador dos Campeonatos do Mundo, ia resolver aquele imbróglio protocolar. Os suíços ganharam (2-1), mas o “Globo Esporte” conta que, para além de se vestirem à Cruzeiro, os mexicanos “lambuzaram-se” com o churrasco gaúcho.

Mais tarde, em 1958, na Suécia, os argentinos tiveram o mesmo problema contra a Alemanha, na primeira jornada da fase de grupos. Sem uma farda suplente, os argentinos tiveram de aceitar o que havia ali, naquele estádio, então jogaram com a camisola amarela do Malmo. Os sul-americanos até começaram a vencer, com um golo de Corbatta, mas o recém-falecido Uwe Seeler e companhia trataram de virar o jogo que teve indumentárias inusitadas.

Vinte anos depois, na Argentina, no polémico Campeonato do Mundo dos papelitos durante a ditadura de Videla, os franceses jogaram contra a Hungria como se fossem o Ferencvaros ou o Rio Ave. “A França viajou diretamente para Mar del Plata com a camisola branca e deixou as azuis em Buenos Aires, que estava longe. À partida, eles tinham falado com os húngaros e não haveria problema de jogarem assim”, conta Toni Padilla, historiador e jornalista espanhol. O jogo foi adiado por largos minutos.

“Foi das primeiras vezes que se teve de mudar as camisolas por causa da televisão, que era a preto e branco”, continua. “Podia confundir-se. Havia lá um diretor do Kimberley, um clube da 3.ª Divisão, que ofereceu as camisolas do seu clube. Mas tinha de ir às instalações do clube buscá-las, que estavam a 15 minutos. Primeiro, não encontravam a chave. Tiveram de acordar um senhor e, depois, finalmente lá conseguiram as camisolas. Foi por isso que a França jogou de 1 a 11 quando já havia número definidos para cada jogador.” Michel Platini, ainda jovem, estava no banco com o número 15.

A partida terminou 3-1 para os gauleses, que se tornaram assim nos primeiros a ganhar um jogo de Mundial com a camisola de um clube local, uma sorte que Áustria, Argentina e México não tiveram no passado.