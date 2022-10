De Montevidéu a Doha, episódio 6: Antes da Colômbia que não vai ao Mundial, a de Maturana mostrou que eram “mais do que droga e insegurança”

A Colômbia não vai estar no próximo Mundial. Como explica isso? Há menos talento no futebol colombiano?

Bom, não diria assim. É evidente que hoje há um potencial importante de futebolistas colombianos, com talento, muitos na Europa que não jogaram no seu país. Viram-nos nas divisões inferiores ou em alguma seleção jovem, levaram-nos e corresponderam às expectativas. Olhemos para as 211 federações: dessas, apenas oito ganharam o Mundial. Não é que seja algo que se converta em património, porque é necessário uma história. A Colômbia teve um momento. Pessoalmente, pertenço a uma geração que viu o país no Mundial em pequeno e que só o voltaria a ver quando fomos nós. O país continuou, e o futebol é isso. Como te dizia, em 211 federações vão ao Mundial 32, na minha época eram 24. Algumas ficam de fora e diz-se que importante não são as coisas que acontecem, mas sim a atitude perante as coisas que nos acontecem. Ninguém vai negar a condição futebolística de um país como a Itália e não vai estar no Mundial. Eles terão de entender por que razão não estiveram, é uma análise que lhes corresponde exclusivamente a eles. Essa mesma análise diz respeito por cá, na Colômbia, aos dirigentes, não para destruir tudo, mas sim para encontrar as pistas para o futuro.

Esperava mais desta geração de futebolistas colombianos?

Não sou muito de esperar, sou de receber o que te dão. Não aconteceu. Atenção, o futebol não é somente 11 jogadores, o futebol são esses jogadores mais as circunstâncias. O caminho para essa eliminatória, ainda mais na América, é muito complicado. Foi complicado para a Colômbia, tiveram de mudar de treinadores. Uma mudança de treinador gera sempre desconforto e é quase como um regresso ao início.

Ocorre-me James Rodríguez. Tem apenas 31 anos, mas parece que está afastado dos grandes palcos há já algum tempo.

É um tema muito pessoal, depende do James. Ele tem algo que é determinante: o seu talento. O futebol não se aprende, fortalece-se o que a vida deu. Nasce-se futebolista, para mim. Vou sempre falar de uma condição pessoal sem considerar-me o dono absoluto da verdade. Vais a um jardim infantil, com miúdos de cinco e seis anos, e vês uns que já sabes que não vão jogar futebol. Pelo contrário, há outros que dizes “quem é que ensinou este?”. Ninguém lhe ensinou, nasceram com isso. Então, encontrar esse caminho para fortalecer esse dom que Deus lhes deu é parte da essência do futebol, dos formadores. James nasceu com isso e o seu caminho foi importante. Há uns anos, cá, falava-se do James e quase que tiravam o chapéu, porque se falava dos golos, da finta, do passe em profundidade... e acontece que esses mesmos que falavam da qualidade futebolística do James agora questionam-no, porque não corre. Cada jogador ouve isso de maneira diferente. Como assim, estão a julgar-me por correr? Antes valorizavam-me pelas cuecas, pelos golos, por tantas coisas, e agora matam-me porque não tenho um GPS que diz que corri 14 quilómetros. Aí, é muito importante a responsabilidade que têm os meios de comunicação. Há que entender que isto é futebol. Sim, há que correr, mas apaixonas-te com Messi pelas coisas que ele faz, e são coisas que nem ele sabe como faz, saem-lhe.

Certo.

Aconteceu-me a mim. Eu era um miúdo que jogava futebol de salão, tinha 13 anos e diziam-me que era muito bom. Uma vez estava num campo e, desprevenido, pediram-me para provar que jogava muito. Pediram-me para fazer uma jogadita, continuavam a olhar para mim, senti incómodo. Eu disse ao professor que só me saía nos jogos. Há que potenciar essas coisas, é aí que temos de descobrir o jogador de futebol. Mas avaliar um jogador porque não corre... Não sei, eu respeito, mas é como quando tens uma visão de algo ou uma sensibilidade em relação a algo. Vais caminhando e reconheces isso, é disso que eu gosto. Vou contar uma história que tive com o Jorge Valdano, quando ele estava no Real Madrid. Nessa altura levaram o Ronaldo Nazário para o Real e as pessoas não o receberam bem, estavam insatisfeitas... porque não corria. Estávamos num jogo e o Ronaldo fez um pique de área a área, recuperou uma bola e atirou-a para longe. Eu disse: “Olha, Jorge, afinal corre”. E ele disse-me: “Para isso tínhamos trazido o Ben Johnson [antigo velocista olímpico] e tinha saído mais barato”. Vai-se buscar os jogadores de futebol para que joguem, não para que corram. Têm de defender no momento em que estamos a defender, sim, mas não é por isso que o vou catalogar. No meu caso pessoal, outros pensam diferente.

Julian Finney

Falámos de James, queria perguntar-lhe se acha que foi o melhor futebolista desde Valderrama?

O futebol é muito de sensações e sensibilidades individuais. Quando eu tive a oportunidade de estar em Madrid, não havia a questão Maradona ou Pelé. Para eles, o melhor jogador do mundo tinha sido o Alfredo di Stéfano. Conheci o Alfredo di Stéfano, fizemos uma amizade muito boa. Perguntaram-lhe certa vez se ele era o melhor jogador do mundo, ele dizia que não porque na Colômbia havia um jogador que jogava melhor do que ele. Esse jogador chamava-se Humberto “Turrón” Álvarez. Na Colômbia sempre existiram bons jogadores. Joguei com alguns que oxalá tivesse tido na minha equipa. Joguei com Diego Umaña, era um número 10 que certa vez foi jogar a Montevidéu e o “El País” uruguaio escreveu “Diego Umaña comprou o Centenário”. Imagina o que não fez... Havia Víctor Campaz, ninguém sabia como lhe tirar a bola.

Hum.

Quando levei o pibe Valderrama à seleção, fui questionado, queriam cortar-me a cabeça porque o pibe não era titular na sua equipa, em França, o Montpellier, jogava na 2.ª Divisão. Mas quando vinha à seleção era uma parte importante numa estrutura. Há pouco tempo morreu o Freddy Rincón e o Jorge Valdano escreveu-me a dizer que ele era um jogador excecional que ajudava uma estrutura a ser melhor e que a estrutura o ajudava a ele. Então, com todos os jogadores que tive, primeiro estava a estrutura. Tínhamos isso clarito. Depois da estrutura, acendiam-se. O pibe não jogava em França, mas quando vinha cá era melhor porque tinha à esquerda o Bernardo Redín, atrás o Leonel Álvarez, o [Arnoldo] Iguarán à frente, ao lado o Rincón. Todos eles faziam parte de uma estrutura que os potenciou a todos. Há modas e sensibilidades, havia gente que gostava deste jogador ou de outro, mas para mim, como treinador, priorizo sempre a estrutura por cima das individualidades.

O que lhe pareceu a passagem de Carlos Queiroz na seleção nacional?

Eu estava um pouco distante. Como te dizia, são os jogadores mais as circunstâncias. Não sei quais foram as circunstâncias do Carlos, que é uma pessoa que conhecemos do futebol. Sabemos que é um treinador de valor e que sonhava que a sua chegada à Colômbia serviria para a potenciar, mas as circunstâncias não o permitiram e teve de abandonar, infelizmente. Quando um treinador vai embora, sinto que é como um aborto, porque eu acredito nos processos. A Colômbia de 1989, por exemplo, que foi a que disse ao mundo que éramos mais do que droga e insegurança, demonstrou que havia amizades, sociedades, fantasia e ordem, apareceu apenas em 1990, mas vinha de 1987. Quando começámos, em 1987, fomos à casa da Argentina e disputámos o terceiro e quarto lugares da Copa América e ganhámos à Argentina com o Diego Maradona. É a mesma seleção que, em Wembley, fez as pessoas não quererem ir embora do estádio para aplaudirem uma equipa que queria jogar de uma certa maneira a partir de uma estrutura. Essa mesma seleção que, em 1990, surgiu e jogou contra Alemanha e Jugoslávia e, claro, depois perdeu com os Camarões. Foram os melhores Camarões da história. O mundo entendeu que a Colômbia era outra coisa.

Antes da Colômbia de Maturana em 1990, o país só tinha participado uma vez num Campeonato do Mundo, em 1962. Lembra-se desses tempos? O senhor tinha 12 ou 13 anos.

A única coisa que me lembro é que estávamos na aula e a ouvir o jogo contra a União Soviética. Quando a Colômbia empatou, o locutor não disse “golo”, mas sim “Marino Klinger acaba de empatar o jogo”. E eu pensava que era o único que estava a ouvir o jogo, mas não, saímos todos para a rua a celebrar o 4-4. Com isso crescemos, a ideia do nosso jogo era isso. Depois, no Mundial, éramos adeptos do Brasil, Argentina ou Uruguai, eram os que iam, a Colômbia nunca ia ao Mundial. Nesse dia sentimo-nos todos orgulhosos de termos empatado e de termos metido quatro golos à aranha negra [Lev Yashin].

Como explicaria aquela Colômbia de 1990 a quem não a viu?

Era uma equipa solidária, uma equipa com estrutura, que sabia que a ordem era determinante para recuperar a bola. E recuperar a bola era para todos, e recuperávamos a bola para atacar o rival. E podíamos atacar, como se diz agora, a partir de uma transição, como no caso do empate com a Alemanha, foi uma transição a partir da ordem e dos princípios. Encontrámos a inspiração nesta estrutura futebolística na Holanda de Rinus Michels, foi ela que nos deu os princípios, os sub-princípios, os sub-sub-princípios e os rapazes entenderam e apoderaram-se disso. Então, havia a ordem para recuperar a bola, mas para quê? Para atacar o rival. Se o rival estava organizado, não podias atacá-lo e não vale a velocidade se está organizado, vale a fantasia, o toque, e essa equipa soube ter a posse de bola para progressar.

GERARD CERLES

Estive a ver os quatros jogos e parece realmente que a ideia era, sobretudo, passar a alguém com a camisola igual. Ou seja, eliminar rivais através do toque e passe.

Sim, sim, era a ideia, certo. E fazíamos coisas de agora: a recuperação [de bola] dava-se assim que a perdíamos, se não podíamos recuperar, recuávamos, voltávamos a ficar fortes como grupo e voltávamos a recuperá-la. Depois, valia tudo, uma finta no caso do Estrada, tínhamos o pibe [Valderrama] que era o líder do toque, havia Freddy [Rincón] que colaborava com o toque, mas ele também tinha licença para ir [embora]. Havia ordem para defender e desordem para atacar. O Rincón jogava onde? Ponta esquerda ou direita? Ou pelo centro? Ou interior? Tinha autorização para tudo. No momento em que perdíamos [a bola], ele tinha a capacidade de jogar por onde fosse preciso.

Falava-se muito na marcação à zona de Maturana. Foi um inovador?

Bueno, esse Mundial foi a apresentação da Colômbia, muita gente gostou da forma como jogávamos. Fez com que aparecesse um negrito da Colômbia na Europa... Fui para o Valladolid. Foi difícil por lá, mas, no final, encontrei algo. Encontrei um Fabio Capello, que foi ver os meus treinos; encontrei Juan Manuel Lillo, que nos visitava; encontrei Rafa Benítez, enviado pelo Real Madrid para ver o meu trabalho; encontrei um abraço de Johan Cruijff, que ia ter comigo em alguns treinos. E um conceito, por exemplo, de Vicente del Bosque: perguntaram-lhe como jogava o Valladolid, ele dizia “melhor não se pode jogar”. Alguns diziam que era a equipa do mundo mais rápida a recuperar a bola, mas a que mais rápido a perdia. Serviu-me para que as pessoas conhecessem o Pacho. E tive uma relação com o Arrigo Sacchi, tivemos um jogo no Nacional, que era a base dessa seleção, com o Milan e eles vinham de arrasar todo o mundo. E jogámos olhos nos olhos. Ganharam-nos com um golo de livre, estávamos distraídos…

Essa seleção foi a representante de um novo futebol para muitos. O Beckenbauer dizia-me que éramos um país exótico. Começou a conhecer-se o futebol colombiano e conseguimos ganhar força. Sempre me considerei um permanente aprendiz. Tive gente com quem partilhei momentos. Já ia a Milanello e encontrava-me com os jogadores do Milan, com Ancelotti, Rijkaard, toda esta gente que me via a mim como uma referência e que me ajudaram a crescer com os conceitos deles. Cresci muito com os meus adversários, e também nos meus encontros com Mazzola, Ranieri, Arrigo... Estou agradecido. Como aqui na América, com Menotti e Bilardo, que partilhavam a minha maneira de ver o futebol e de senti-lo. O fundamental é que foram os jogadores que entenderam a ideia e tornaram-na deles, como a sua maneira de viver. Essa maneira de jogar também era coerente com a maneira de viver. São seres humanos que jogam futebol, não são futebolistas.

Leonel Álvarez impressionou-me muitíssimo.

O Leo era parte dessa estrutura. Todos são importantes e tens de os fazer sentir isso. Com 11 jogadores não ganhas nada, e procuras essa competitividade entre eles a partir do respeito, amor e amizade. Conseguimos isso, ainda são amigos.

E René Higuita, que guarda-redes era aquele? Vendo o futebol atual parece que ele veio do futuro.

Foi um momento histórico importante. Disse-te que a nossa estrutura e modelo vieram da Holanda, que apaixonou toda a gente. Sem ganhar. E apaixonou todos porquê? Pela forma como queria ganhar. Nessa Holanda, o guarda-redes era Jongbloed. Não se falava de 10 jogadores e um guarda-redes, mas sim de 11 jogadores de campo. Estavam todos em diferentes linhas, mas todos ligados por 10 metros. O guarda-redes tinha de ser libero. Isso acontecia com Jongbloed, ele saía, mas, como não tinha técnica suficiente para jogar, atirava a bola para a bancada e todos aplaudiam. O René, já no seu bairro, jogava bem e sabia jogar, isso chamou-me à atenção, e até mudou algo no regulamento. Antes, o guarda-redes perdia tempo, mas deixou de ser possível tocar para o guarda-redes e ele agarrar. Creio que o René teve muita importância nisso [acabar com os atrasos no futebol], deu outro tom ao futebol, mais dinâmica e chispa. O René foi o nosso libero, não era capricho dele, a estrutura fazia com que ele fosse o guarda-redes libero.

Mas houve aquele momento com os Camarões que foi muito triste para ele…

Para todos. Mantivemos sempre a humildade. Sabíamos que os Camarões eram um adversário difícil. Lembro-me que, quando terminou o jogo, alguém ao meu lado, agarrado à cabeça, dizia “Pacho, vão matar o René”. Doeu mais pelo momento em que o René se expôs do que do resultado em si. Todos queríamos ganhar, mas por cima de ganhar estava a amizade, o irmão estava por cima de tudo. Sabíamos que iam cair em cima dele. Quando eu estava no balneário, com todos em silêncio, bateram à porta para irmos para a conferência de imprensa. Eu não tinha as minhas ideias organizadas, pedi um momento. Baixei a cabeça e estavam todos mortos, vi a dor do René, então disse-lhe para se vestir e para me acompanhar, para explicarmos essa cagada. O René disse que estava pronto e deu a cara, assumindo algo que não era património dele. Todos podiam cometer o seu erro, mas a estrutura estava por cima. Em nenhum momento houve qualquer sinalização da nossa parte [contra ele].

RENARD eric

Gosta do futebol de hoje?

Hombre, é o que há [risos]. Às vezes, vou ver um jogo e vejo os jogadores que me atraem. Outra vezes, vou ver princípios e sub-princípios e faço uma análise. É evidente que há um descuido defensivo a partir desses princípios. A recuperação [da bola] ou o defender que eu entendo é de todos. Um movimento de um número 9 está inserido numa estrutura defensiva, não é “perdi a bola, agora é problema da defesa”, não. Esse futebol existe, mas não gosto. Eu gosto de ver o Atlético Madrid jogar, muita gente não gosta. Vejo todos os princípios, sub-princípios e sub-sub-princípios. Vejo que há um trabalho.

Em 2002 dizia que a chave ia estar no centro do campo e que o avançado deveria aprender a jogar como um médio. O futebol foi por aí, não?

Agora fala-se no jogador universal. É aquele que pode jogar em diferentes lugares. Antes chamava-se polifuncional. Essa conceção de jogador universal é um dos problemas que temos agora na América. Em 2002, há 20 anos, o campeão do mundo foi o Brasil. Nesse momento, a América tinha nove títulos (e a América são 10 países). A Europa tinha oito títulos. Porque havia essa diferença? Porque nos agarrávamos à nossa identidade e dávamos prioridade a outras coisas. Quisemos copiar algo dos europeus, a partir daí quem ganha? Ganha a Europa, tudo. Perdemos o norte na América. Então, agora as equipas americanas, na sua grande maioria, estão prisioneiras da ordem. Começaram a copiar e colar, copiar e colar o que fazem os europeus... O ataque não está em sintonia com a ordem, está em sintonia com a desordem. Se patrocino a desordem, quando perdermos a bola, bom, organizem-se pelo lado mais curto. Outro dia ouvi o Ancelotti: dizia que dava os princípios e sub-princípios do jogo aos defesas, nas dobras, trocas, isso treina-se, mas como treinas o Benzema para fazer um golo? Sai-lhe, tens de lhe dar uma licença [para jogar]. Mas, quando termina o ataque, tens de te comprometer com a parte defensiva. Tentei que defender e atacar fosse algo indivisível, que os dois se necessitem.

Deixe-me voltar atrás. Como era a sociedade colombiana nos anos 90?

Era um país onde havia que ter muitas precauções. Era um país onde o narcotráfico escalou em sítios importantes. A segurança não era muita. Era um país que necessitava de algo para acreditar nele e esse algo foi o futebol. Podemos falar de todos os jogadores que quiseres, mas há algo determinante que foi o abraço que nos deu as pessoas da Colômbia. Nunca nos sentimos sozinhos. Tivemos esse respaldo do colombiano e era um motivo de orgulho. Essa seleção era um motivo de orgulho para qualquer colombiano que estivesse na Colômbia ou fora. Normalmente, estávamos sempre referenciados pelo narcotráfico e violência e naquela altura falava-se que havia Higuita, Valderrama e uma equipa que jogava bem. Isso foi um alívio nesse ano. Houve um respeito total. Não posso dizer que se infiltrou a máfia ou a guerrilha, não. A seleção da Colômbia era património de todo o país, e no país há bons e maus. Os maus nunca interferiram.

Chegou a sentir medo por algum motivo?

Não, não. Não sou de ter medos, medo de quê? O medo é quando alguém se levanta e não se pode olhar no espelho quando está a lavar os dentes. Aí sim, se não te podes olhar, preocupa-te. Eu olho-me e penso que caminhei direito pela vida, sempre demos prioridade, além do feito em si, à forma como queríamos conseguir esse feito. Isso torna-se uma atitude ou uma missiva de vida também, não só para jogar futebol, mas para viver.

Shaun Botterill

E há o tema de Andrés Escobar [assassinado depois do EUA-94]. Como viu essa história? Acredita que tenha sido realmente por causa de um autogolo?

Eu tenho um pensamento em relação à morte de Andrés. O que aconteceu é que, às vezes, cada um arma a sua opinião e visão. Não posso descontextualizar esse facto com o momento histórico que vivia o país. Socialmente era um país difícil e, com toda a segurança, posso dizer que no dia que mataram o Andrés podiam ter matado cinco médicos, quatro enfermeiras, três dentistas, dois ciclistas e um empregado de um negócio. E não acontecia nada. Mas morreu uma figura, mataram uma figura, mas nunca acreditei que tenha sido um produto de um plano maquiavélico para matar uma pessoa por um autogolo. Isso não acredito. O autogolo pode ter sido a fonte de uma discussão. O Andrés, para mim, estava num lugar errado, à hora errada, mas não acredito que foi uma vingança por um autogolo, que acontece no futebol. Simplesmente, foi um ponto de partida de uma discussão. Quando acabou o Mundial [em 1994], disse-lhes “a rua está dura, dediquemo-nos à família”. Ele tinha a sua família nos Estados Unidos e todos tinham liberdade para ir passear com as suas famílias. Ele quis vir dar a cara e encontrou-se sozinho num lugar, e chegou onde não tinha que chegar. Aconteceu isso que podia ter acontecido a qualquer um. Mas não foi um plano para matar o Andrés, esse é o meu pensamento.

Como mudou essa sociedade nestes 30 anos?

Estou a conhecê-la agora, porque eu vivi grande parte do tempo fora da Colômbia. Agora tive oportunidade de conhecer sítios fabulosos. Numa conferência, estive com o Didier Deschamps e ele contou que dizia aos jogadores que tinham de se conhecer para gostarem uns dos outros, pois não se pode gostar do que não se conhece. Então, quando comecei a ver esta bondade da Colômbia... é um país maravilhoso, acabas por gostar mais dele. As pessoas são todas diferentes, há vários países na Colômbia, mas todos são fantásticos, desde que os conheças, se encontrares as virtudes e a força. Agora terminou um governo e vem aí outro, não sei, espero que todos nos juntemos e entendamos que, se nos conhecermos e gostarmos uns dos outros, podemos viver muito melhor.

O que está a fazer agora?

Estou a acompanhar o Atlético Nacional, a equipa onde nasci, onde fiz a maior parte da minha carreira como jogador e onde comecei a minha carreira de treinador. É tudo diferente. Antes não havia a sede que há hoje. Há uma estrutura diretiva estupenda e o clube está muito comprometido com a formação. Estou aí, olhando, a partir do respeito, entendes? Um treinador disse-me que adjunto pode ser qualquer um, mas treinador do treinador, não há... Então, há que respeitar o treinador, mas, se ele te pedir um conselho e conceito, transmites com todo o coração. Mas não há como imiscuir-se ali, e vês coisas que poderias fazê-lo, sim, mas não me atrevo. Então, sinto-me manietado e num lugar equivocado.

Gostaria de voltar a treinar mesmo?

Olha, não conheço um ex-treinador. Há treinadores sem lugar, sem trabalho, mas todos eles estão a preparar-se e sonham que no dia seguinte apareça algo. Sentem-se mais fortes porque veem jogos e não é para tomar o seu vinhito, não não, veem para ver coisas, apontar coisas, “eu fazia isto, eu fazia aquilo”. Todos os dias sentem-se mais fortes. Creio que há algo que é importante e vais aprendendo que é fundamental para qualquer treinador: saber escolher. Se escolhes mal o companheiro, os jogadores e o clube, o que for, vais fracassar. Outra coisa que também aprendi é que ninguém triunfa sozinho. O Bernardo Rocha, do voleibol do Brasil, dizia que a chave do êxito é cada um fazer o que tem de fazer bem feito. Continua a acontecer-me [esperar algo], ajuda-te a viver. “Se me tocar, vou fazer isto, isto e isto”. É uma utopia, mas ajuda a viver.