De Montevidéu a Doha, episódio 3: Ghiggia e Barbosa, as duas faces do Maracanazo

174.000 pessoas, a maior assistência da história dos Mundiais, encheram o Maracanã, certas de irem presenciar um triunfo brasileiro. Mas foi o Uruguai a vencer, num resultado que se tornou símbolo do inesperado no futebol. A história dos protagonistas dos dois lados da final do Mundial de 1950 é um relato tão épico quanto triste, mergulhado em acordos de cavalheiros e solidão na vitória e na derrota. De Montevidéu a Doha é a rubrica em que, semanalmente e até ao arranque do Mundial no Catar, a Tribuna Expresso trará reportagens e entrevistas sobre a história da mais importante competição global

Em 1962, um rapaz de nove anos tinha acabado de se mudar de Itália, onde nascera e vivera até aí, para Montevidéu, terra dos pais. Filho de um jogador que tinha passado oito temporadas na Roma e uma no Milan, aquele menino ia instalar-se, pela primeira vez, no Uruguai, dado que o pai tinha acabado de assinar pelo Danubio.

Num dos primeiros contactos com os novos colegas de escola, estes deram-lhe uma informação que deixou a criança atónita: começaram a dizer-lhe que era filho de um campeão do mundo de futebol. Para cúmulo, recordavam com louvor que o pai tinha marcado o golo que tinha derrotado o Brasil no seu estádio, perante 174.000 pessoas. Garantiam-lhe que era filho de uma lenda, um herói nacional.

O menino pegou naquela onda de novidades e, ao chegar a casa, confrontou-a com o acusado de ter cometido tais proezas: “Sim, é verdade isso. Foi um campeonato que ganhámos ao Brasil e eu marquei um golo”.

E foi assim, graças à informação dos novos colegas e à timidez e modéstia paterna, que Arcadio Ghiggia descobriu que o pai, Alcides Ghiggia, marcara o golo que fez o 2-1 no Brasil - Uruguai, última partida do Mundial 1950. O golo que, no Maracanã, deu o título mundial aos uruguaios e que colocou o Brasil a chorar. O golo do Maracanazo.

“Só três pessoas silenciaram o Maracanã: Frank Sinatra, o Papa e eu”, diria, anos depois, Alcides Ghiggia sobre aquele remate.

Mais ou menos na mesma altura, a uns 2.300 quilómetros de Montevidéu, um paulista está a fazer compras num pequeno mercado do Rio de Janeiro. Uma senhora que está com o neto aponta na direção daquela pessoa e, friamente, diz que “aquele foi o homem que fez o Brasil inteiro chorar”.

O acusado é Paulo Moacir Barbosa Nascimento, normalmente conhecido apenas como Barbosa. Foi um dos melhores guarda-redes da sua geração, defendendo as redes do Vasco da Gama num período glorioso para o clube carioca.

Foi, também, o goleiro do Brasil no Mundial 1950, o que significa que estava em frente às redes no Maracanazo. Foi ele que sofreu os golos de Juan Schiaffino e Alcides Ghiggia, pecado que o condenaria para o resto da vida, forçando-o a ser uma espécie de acumulador de culpa andante, de objeto de concentração de frustração coletiva, de símbolo da mais inesperada e traumática derrota que uma nação já experienciara.

“No Brasil, a pena máxima por um crime é de 30 anos de prisão. Há 43 anos que pago por um crime que não cometi”, suspirou Barbosa em 1993.

picture alliance/Getty

A 16 de julho de 1950, 174.000 pessoas encheram o Maracanã para o último jogo da segunda fase do Mundial 1950, assistência recorde numa partida na história da competição. Ao anfitrião Brasil, apoiado por uma multidão de perder de vista, bastava um empate para erguer o troféu pela primeira vez.

Ao minuto 47, Friaça colocou os anfitriões na frente, prolongando o sentimento de festa. No entanto, contra todos os prognósticos, o vizinho chiquito, pequeno ao lado do gigante de dimensões continentais, reagiria. Aos 66', Ghiggia trabalhou pela direita e serviu Schiaffino para o 1-1, Aos 79', o mesmo Ghiggia voltaria a fugir para, ele próprio, dar o segundo título mundial ao Uruguai — nas celebrações, os charruas falam de “quarta conquista” porque, aos Mundiais de 1930 e 1950, juntam as medalhas de ouro nos Jogos Olímpicos de 1924 e 1928, antes da primeira edição da principal prova planetária.

O Maracanazo permanece, até hoje, símbolo de “tornar o impossível em possível” diz, ao telefone de Montevidéu, Arcadio Ghiggia, filho do herói daquela tarde, à Tribuna Expresso. Do lado perdedor, o trauma foi profundo e “milhões e milhões de brasileiros concentraram a culpa em Barbosa”, sintetiza-nos Bruno Freitas, jornalista brasileiro e autor do livro “Queimando as traves de 50: Glória e castigo de Barbosa, maior goleiro da era romântica do futebol brasileiro”.

Depois da guerra, “mostrar o Brasil ao mundo”

A II Guerra Mundial obrigou a que os Mundiais de 1942 e 1946 fossem cancelados, pelo que a quarta edição do torneio só chegaria em 1950. Enquanto as bombas aterrorizaram a Europa, Ottorino Barassi, vice-presidente da FIFA, escondeu o troféu de vencedor da competição numa caixa de sapatos debaixo da cama para, assim, evitar que caísse nas mãos do exército nazi.

Com a Europa destruída, o Brasil aproveitou a oportunidade de acolher o Mundial para “mostrar à comunidade internacional uma imagem moderna e pujante”, retrata Toni Padilla, jornalista e autor do livro “Brasil 50: Retratos del Mundial del Maracanazo”.

Se, politicamente, o país queria ganhar prestígio internacional, desportivamente o campeonato também parecia feito à medida das ambições dos anfitriões, particularmente devido a ausências notáveis. A Alemanha, castigada, não participou, tal como a Argentina, provavelmente a mais potente seleção sul-americana do momento, que não foi por divergências com a Confederação Brasileira. Itália, bicampeã mundial, tinha perdido os seus melhores jogadores no desastre aéreo do Grande Torino, um ano antes.

O símbolo do otimismo local era o Maracanã. Um colosso cuja construção tinha “inflamado o nacionalismo brasileiro”, comenta Bruno Freitas, criando-se a ideia de que “a seleção era invencível naquele palco”. Isto apesar de, quando foi dado o pontapé de saída para a competição, o recinto estar ainda inacabado, com fachadas por completar ou acessos por concluir. No Brasil - Jugoslávia, da primeira fase, os europeus entraram em campo com 10 homens porque um jogador se magoou ao chocar de cabeça contra as obras que ainda decorriam.

ullstein bild Dtl./Getty

Os meses anteriores ao Mundial não foram fáceis para o Uruguai. Em 1948, registou-se a maior greve de futebolistas no país vista até então, evidenciando as divergências existentes entre jogadores e dirigentes. A seleção tinha maus resultados, como uma derrota por 5-1 contra o Brasil na Copa América de 1949.

Mesmo antes da viagem para o torneio, os adeptos uruguaios “não acreditavam na seleção”, diz Arcadio Ghiggia. O seu pai, falecido em 2015, contava que a seleção tinha “sido assobiada” nalgumas partidas realizadas em Montevidéu antes da chegada ao Brasil, a qual se fez “sem muitas expectativas”.

A glória de Ghiggia

A última partida da segunda fase da prova, disputada por um grupo com Uruguai, Brasil, Suécia e Espanha, colocou frente a frente seleções que vinham de momentos antagónicos. Os anfitriões, eufóricos, tinham acabado de golear a Suécia por 7-1 e a Espanha por 6-1. Os uruguaios, menos pujantes, empataram contra os espanhóis a dois golos e bateram os suecos por 3-2.

Nos dias anteriores à partida, “tudo o que não podia acontecer no estágio do Brasil, aconteceu”, resume Bruno Freitas. O estágio da seleção teve quase sempre as portas abertas para quem quisesse tirar partido da popularidade da equipa. Em outubro, três meses depois do Mundial, haveria eleições presidenciais e vários candidatos passaram pelo hotel para ações de campanha, tal como várias empresas que queriam conseguir fotografias das suas marcas juntamente com um dos craques.

“O Brasil quase não treinou entre a penúltima partida, contra a Espanha, e a derradeira, frente ao Uruguai”, nota o biógrafo de Barbosa.

Keystone-France/Getty

Do outro lado, a seleção uruguaia era comandada por um Pater familias, como o classifica Arcadio Ghiggia. Obdulio Varela era o grande capitão da equipa, um “homem de poucas palavras e muitas ações”, que vinha da pobreza extrema, sem estudos mas cheio de “rua, com muita vida, que sabia ler as situações e tirar-lhes proveito”.

Nos dias antes da final, os cariocas que viam os jogadores uruguaios levantavam quatro, cinco ou seis dedos, em sinal do volume da goleada que sucederia no Maracanã. Na manhã da final, Varela comprou vários jornais, nos quais já se tratava o Brasil como “campeão do mundo”. Espalhou-os pelo hotel do Uruguai, bem visíveis, para tocar no brio e orgulho dos seus companheiros.

A equipa visitante foi cedo para o Maracanã, para evitar confusões, mas, à medida que a hora de começo do desafio se aproximava, o gigante de pedra começava a encher-se de almas ruidosas: “O meu papá conta que, a certa altura, eles estavam no balneário e começaram a sentir as paredes a tremer. Eram tantas pessoas a andar pelas escadas, era tanto ruído, que parecia que o estádio tremia”, relata Arcadio, de 68 anos, licenciado em biologia, técnico em computação e, também, treinador de futebol.

O otimismo brasileiro, que levava a que já estivessem impressos jornais para o dia seguinte, faltando apenas colocar-lhes os números do resultado final, misturou-se com a enorme pressão colocada em cima dos jogadores. Com os olhos do planeta, pela primeira vez, no Brasil, as autoridades exigiam o triunfo.

Antes do começo do encontro, o marechal Ângelo Mendes de Moraes, prefeito do Rio de Janeiro, fez um discurso que evidencia a certeza do triunfo e a carga colocada aos ombros dos atletas: “Brasileiros, vós que daqui a alguns minutos sereis sagrados campeões do mundo […] vós que eu saúdo como vencedores. Cumpri a minha palavra construindo esse estádio. Cumpram o vosso dever ganhando a Copa do Mundo”.

Paulo Fridman/Getty

Ao intervalo, após um primeiro tempo equilibrado, Ghiggia, conta o seu filho, comentou com o treinador que conseguia superar Bigodes, seu marcador direto, mas que, depois, Juvenal surgia na dobra. Então combinou com Julio Pérez que, ao invés de começar a driblar de zonas tão recuadas, iria receber no pé e procurá-lo para produzirem essa arma de eliminar rivais que é a tabela.

Combinada a jogada, o recomeço não poderia ter sido pior. Dois minutos tinham passado e, aos 47', Friaça fez o 1-0. O Maracanã rugiu num barulho ensurdecedor e, aí, a inteligência e liderança de Obdulio Varela voltaram a entrar em ação.

O capitão foi protestar um fora-de-jogo, claramente inexistente, ao árbitro, ficando longos minutos a discutir com ele. A intenção era parar o encontro, adiando o recomeço, porque “se voltássemos a jogar logo depois do 1-0, com o Maracanã assim, o 2-0 teria surgido logo a seguir”, assumiu depois Varela.

Com o ambiente um pouco mais calmo, Alcides Ghiggia produziu os 13 minutos de futebol que o tornariam imortal. O atacante, então com 23 anos, já tinha feito um golo em cada uma das três partidas anteriores do Mundial, ele que era mais “um ponta direita que chegava à linha final e assistia através de cruzamentos atrasados”, conta Arcadio.

Depois de assistir Juan Schiaffino para o 1-1, o Maracanã tornou-se um gigante frio, receoso. Aos 79', veio a jogada combinada durante o descanso. Julio Pérez combinou com Ghiggia, que viu Barbosa um pouco afastado do poste mais próximo e disparou, forte e rasteiro, para o 2-1.

Praticamente sem uruguaios nas bancadas, o grito de golo foi, na verdade, um ruidoso silêncio de 174.000 almas em choque, o “mais retumbante da história do futebol”, escreveu Eduardo Galeano, compatriota daqueles heróis que tinha nove anos à data da façanha. Após o golo, Óscar Miguez, jogador uruguaio, foi ter com Ghiggia e questionou: “Não me passaste porquê?”. “Deixa-a estar ali, que está bem”, respondeu Alcides.

PANTA ASTIAZARAN/Getty

O apito final trouxe lágrimas brasileiras, êxtase uruguaio e surpresa geral. O presidente da FIFA, Jules Rimet, tinha no bolso um discurso preparado para felicitar os anfitriões como campeões e teve de, no momento, improvisar umas palavras para aquele David que vergara o Golias.

O Maracanazo ficou como símbolo eterno da “possibilidade de existência de surpresas no desporto, de que nem sempre ganha o maior ou o mais rico”, realça Toni Padilla. Para o Uruguai, o jogo é mesmo “um ícone e parte da identidade nacional”, destaca Arcadio Ghiggia, foi a “maneira de um país que vive entalado entre gigantes como a Argentina e o Brasil diferenciar-se, forjar uma identidade e apresentar-se ao mundo”, acrescenta Padilla.

Depois de levantada a taça, conta o filho do herói daquela tarde, os jogadores uruguaios procuraram o tesoureiro da Federação para terem algum dinheiro para irem celebrar, mas o dirigente tinha regressado a Montevidéu alguns dias antes. Então, os futebolistas compraram umas sandes e umas cervejas e foram para um quarto do hotel festejar. Menos um.

Obdulio Varela saiu do hotel e foi para bares do Rio de Janeiro, onde esteve a beber com brasileiros. Chorou com eles, sendo invadido por uma tristeza enorme e só regressando ao estágio já de manhã. “Como podemos fazer isto a esta gente?”, interrogou Varela que, nos anos seguintes, garantiu que, se voltasse a disputar aquele jogo, preferia tê-lo perdido.

Todo aquele entusiasmo brasileiro reduzido a um funeral coletivo foi insuportável para Obdulio, uma lenda de personalidade forte, desprendida de bens materiais. Viria a falecer sozinho, abandonado e com pouco dinheiro, fugindo dos louvores de um país que o mitificava. “É como se, depois de liderar uma proeza tão grande, tenha ficado só a lenda e nos tenhamos esquecido da pessoa, do homem”, comenta Toni Padilla. O funeral de Obdulio, tal como o de Ghiggia, teve direito a honras de Estado.

A penitência de Barbosa

Barbosa tinha começado a jogar no Ypiranga, equipa que, tal como o goleiro, era paulista. Perante a recusa do clube em vendê-lo a um dos grandes do futebol de São Paulo, o guarda-redes assinou pelo Vasco da Gama. No Rio de Janeiro fez parte de um conjunto mítico, que lhe permitiu chegar à seleção brasileira.

“Ele era um guarda-redes revolucionário para época. Costuma dizer-se que foi o maior goleiro do Brasil antes da era de Pelé, com muitos títulos e destaque”, descreve Bruno Freitas.

STAFF/Getty

Revendo, através dos filmes oficiais da FIFA, os golos com que o uruguaio silenciou o Maracanã, é difícil dizer que tenha havido erros crassos de Barbosa. No entanto, o Brasil inteiro fez o mesmo que aquela senhora do mercado, apontando o dedo ao responsável por evitar que as bolas chegassem às redes.

Para aquela condenação pública de Barbosa contribuíram, segundo Bruno Freitas, diversos factores. Um deles terá sido a “característica brasileira” de “personalizar os erros” e “arranjar um responsável”. Também a “componente racial”, associada a um guarda-redes negro, foi “uma causa", ainda que não “a principal”, indica o jornalista.

Outra razão poderá estar no puro desconhecimento. Aquele duelo foi o mais visto num estádio da história dos Mundiais mas, além das 174.000 almas que encheram o Maracanã, praticamente ninguém terá visto os golos. Não havia transmissão pela televisão e as narrações pela rádio “eram muito folclóricas", adjetiva Bruno Freitas. “Milhões de brasileiros não viram os golos e, de boca em boca, a culpa foi sendo atribuída a Barbosa”, salienta.

Um outro factor residirá na personalidade de Barbosa, homem que “não rebatia nem ripostava” as acusações. Quieto, educado e avesso ao confronto, o guardião não reagia nem respondia às ofensas, o que terá sido incentivo para o apedrejamento verbal.

STAFF/Getty

Ainda assim, nos anos seguintes ao Mundial, o Vasco continuou a ser uma equipa vencedora, conseguindo Barbosa voltar às boas exibições. Logrou, também, o regresso à seleção e havia boas hipóteses de ser convocado para o Mundial 1954, na Suíça.

No entanto, uma grave lesão impediu-o de estar noutro Campeonato do Mundo, de ter uma segunda oportunidade. Até ao fim da vida carregaria aquela cruz.

O Maracanazo, como todas as proezas, tem dois lados. A face de Barbosa é a do trauma nacional, da condenação individual. O lado de Ghiggia é o da glória, das honras de Estado, do mito.

Mas à cara feliz da história também chegam as energias da parte triste. Arcadio Ghiggia recorda que o seu pai “nunca entendeu” como era “possível julgar um homem por um jogo”, até porque “se tratava de um grande guarda-redes”.

“Ele tinha uma certa pena do Barbosa, causava-lhe uma sensação estranha, nunca pensou que o crucificariam assim. Até porque o Brasil obteve ali o primeiro vice-campeonato da sua história”.

Pactos de silêncio

O grande líder do Brasil de 1950 era Zizinho, que exercia esse papel dentro e fora do campo. Bruno Freitas indica que partiu dele a iniciativa de, nos anos seguintes, haver um acordo entre os brasileiros para não comentar aquela derrota. Não falar dela, fingir que o tema não existia.

Foi a forma que aquele grupo encontrou para processar a dor. Levou, também, a que os protagonistas nunca se defendessem das acusações que lhes eram feitas devido à derrota.

Anos depois do Maracanazo, um médico uruguaio organizou um jogo de solidariedade, cujas receitas reverteriam a favor de crianças carenciadas. Esse encontro foi uma reedição do Uruguai - Brasil, com as equipas de 1950 presentes.

Dante Fernandez/Getty

A partir daquele dia, os brasileiros passaram a ir com regularidade ao Uruguai, fazendo estes o caminho inverso. Forjou-se uma relação de respeito, talvez amizade, entre os grupos de lados opostos da história.

Mas com uma regra: “Nunca falaram do jogo de 1950. O meu papá contava que, quando se reuniam, falavam de futebol internacional, das famílias, mas nunca, nunca, do Maracanazo. Era como um capítulo fechado entre eles”, lembra Arcadio Ghiggia. Um pacto de silêncio uruguaio-brasileiro, a somar-se ao que já havia do lado derrotado. Como se fosse proibido recordar as feridas e as glórias do passado, deixando a epopeia ou a tragédia — segundo o lado em questão — repousar nos cantos doces ou amargos da memória.

Com o passar dos anos, o Maracanazo foi deixando de ser memória próxima para se tornar recordação distante, primeiro, e lenda antiga, depois. Um a um, os protagonistas daquele 16 de julho de 1950 foram morrendo. Até que só restava Alcides Ghiggia.

O grande herói foi o último a desaparecer, tornando-o ainda mais foco de atenções mediáticas, solicitações, pedidos de entrevistas ou de presença nas mais diversas cerimónias. Era a única testemunha direta do jogo, a única para quem aquilo não era história, mas recordação.

Com o passar dos anos, isso foi-se tornando “um peso” para Alcides Ghiggia, lamenta o seu filho. Já não tinha os companheiros de equipa para partilhar a alegria nem os rivais para, simplesmente, conversar sobre a vida.

Um dia, já no fim da viagem, Ghiggia sussurrou ao filho: “Não sei se fiz bem em marcar aquele golo”. Se, durante uma vida inteira, Barbosa sofreu por arrecadar sozinho com as culpas, Ghiggia, o homem na ponta emocionalmente oposta da mesma história, sofreu por, no ocaso da existência, arrecadar sozinho com as glórias que foram obtidas em coletivo.

Alcides Ghiggia morreria a 16 de julho de 2015, exatamente 65 anos depois do Maracanazo. “Foi-se embora rumo aos balneários para disputar um último jogo. Os colegas de equipa estavam à espera dele”, diz Arcadio, filho do herói.

