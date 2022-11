Quem são os gigantes em apuros? Quem está a um pequeno passo? Todas as contas do apuramento para os ‘oitavos’ à entrada da 3.ª jornada

E, de repente, já se jogaram mais de metade dos jogos deste Mundial. O torneio começou há pouco mais de uma semana - parece muito mais - e à entrada da última jornada da fase de grupos muito ainda há muito para decidir. Das 32 equipas em prova, apenas cinco já conhecem o seu destino: França, Brasil e Portugal estão qualificadas para a fase a eliminar - falta saber se ficam ou não em 1.º lugar nos respetivos grupos. Catar e Canadá sabem que não terão qualquer hipótese de o fazer. Nos próximos quatro dias, todas as outras jogam as suas vidas das paisagens áridas do Catar, uns com caminhos mais espinhosos que outros.

Antes de irmos às contas, aos cenários, às noitadas de calculadora na mão que, por uma vez, Portugal conseguiu evitar, importa saber os critérios de desempate caso uma ou várias equipa terminem com os mesmos pontos na fase de grupos, com todas as implicações que conhecemos quando há apenas duas vagas para os ‘oitavos’ em cada um deles.

De acordo com as regras deste Campeonato do Mundo, estes são, por ordem, os primeiros critérios de desempate:

- Diferença de golos

- Maior número de golos marcados

- Maior número de pontos nos jogos entre as equipas em questão

- Diferença de golos nos jogos entre as equipas em questão

- Maior número de golos marcados nos jogos entre as equipas em questão

A diferença de golos como fator principal de desempate torna as contas bastante mais complexas do que o simples confronto direto. Mas se mesmo assim estes critérios não servirem, entra a questão da disciplina.

Grupo A

Neste grupo apenas uma certeza: o Catar está fora das contas do apuramento. Os Países Baixos (4 pontos) jogam com os anfitriões no derradeiro jogo da fase de grupos e qualificam-se com uma vitória ou com um empate. Até podem fazê-lo com uma derrota em caso de vitória do Equador no jogo com o Senegal.

Cenário não muito diferente para o Equador (4 pontos): com um empate frente ao Senegal, os sul-americanos estão qualificados. Em caso de derrota até podem passar, caso os Países Baixos percam com o Catar e o Equador tenha melhor registo na diferença de golos.

Para o Senegal (3 pontos) não há grandes cálculos a fazer: uma vitória frente ao Equador coloca a equipa na fase seguinte. Há ténues hipóteses de um empate também servir, mas o Catar teria de bater os Países Baixos e os neerlandeses ficarem em desvantagem na diferença de golos.





Claudio Villa

Grupo B

Um grupo onde todas as equipas ainda podem ficar de fora, mas com Inglaterra (4 pontos) bem lançada para a qualificação. Só precisa de um empate frente ao País de Gales para garantir um lugar nos ‘oitavos’ - se ganhar agarra o 1.º lugar. Até pode perder: o único cenário em que Inglaterra fica fica dos ‘oitavos’ é com uma goleada dos galeses.

No tenso encontro entre Irão (3 pontos) e Estados Unidos da América (2 pontos) vão decidir-se muitas das contas deste grupo. Uma vitória dos iranianos coloca a equipa de Carlos Queiroz na ronda seguinte. Um empate também servirá ao Irão caso o País de Gales não ganhe aos ingleses. Para os norte-americanos, a matemática é muito direta: em caso de vitória passam e com um empate ou derrota vão para casa.

Mais complicado para o País de Gales (1 ponto), que tem obrigatoriamente de ganhar à Inglaterra e esperar por um empate no Irão - Estados Unidos. Ou bater os vizinhos por quatro golos.

Grupo C

Outro grupo em que todas as seleções entram na última jornada ainda com hipóteses de passar. A Polónia (4 pontos) é líder e segue para os ‘oitavos’ com uma vitória ou empate frente à Argentina. Até com uma derrota será possível passar se o México e a Arábia Saudita empatarem ou com vitória do México, se os polacos tiverem vantagem nos critérios de desempate.

Para a Argentina (3 pontos), as contas complicaram-se com a derrota com a Arábia Saudita e endireitaram-se com o triunfo frente aos mexicanos. Uma vitória frente à Polónia de Lewandowski vale apuramento e um empate também poderá servir, caso haja empate no México - Arábia Saudita ou uma vitória do México que não ponha em causa a diferença de golos.

A Arábia Saudita (3 pontos), protagonista do maior escândalo do Mundial, ao bater a Argentina na estreia, não repetiu a graça frente à Polónia, mas uma vitória frente ao México vale a qualificação para os ‘oitavos’. Caso empatem e os polacos vençam a Argentina, os sauditas seguem em frente. Se neste cenário vencer a Argentina, entram em jogo os critérios de desempate com a Polónia.

O México (1 ponto) terá sempre de vencer para ainda sonhar com o apuramento e, neste cenário, ainda esperar que a Polónia vença a Argentina. Se baterem os sauditas e a Argentina vencer os polacos, será necessário ir à diferença de golos. Se o outro jogo do grupo terminar empatado a decisão vai também para os critérios de desempate.

Maja Hitij - FIFA

Grupo D

França (6 pontos) já está qualificada e só uma derrota frente à Tunísia e uma vitória forte da Austrália frente à Dinamarca lhe roubará o 1.º lugar do grupo.

A Austrália (4 pontos) passa à fase seguinte com uma vitória frente à Dinamarca e um empate também será suficiente se a França não perder com a Tunísia.

Cenário mais complicado para a Dinamarca (1 ponto), que tem obrigatoriamente de vencer a Austrália se quiser ainda pensar nos oitavos de final. E depois rezar para que a França pontue frente à Tunísia. Dando-se o caso de Dinamarca e Tunísia ganharam os seus jogos, o apuramento vai definir-se nos critérios de desempate. No primeiro, diferença de golos, estão neste momento empatados.

A Tunísia (1 ponto) apura-se caso vença a França e haja um empate entre Austrália e Dinamarca. Novamente, neste cenário, em caso de vitória também da Dinamarca é necessário ir aos critérios de desempate.

Grupo E

Mais um grupo em que tudo ainda pode acontecer. Espanha (4 pontos) só necessita de empatar com o Japão para seguir em frente. Pode cair caso perca com os nipónicos e a Alemanha seja derrotada pela Costa Rica. Se perder por goleada e a Alemanha vencer a Costa Rica por uma catrefada de golos também pode despedir-se.

O Japão (3 pontos) segue em frente se bater a Espanha ou se os dois jogos do grupo acabarem empatados. Em caso de empate no Espanha-Japão, algumas combinações de resultados podem permitir a passagem do Japão se no outro jogo a Alemanha bater a Costa Rica. Em caso de derrota, estão fora do Mundial.

A Costa Rica (3 pontos) passa aos oitavos de final se vencer a Alemanha. Um empate chega se a Espanha bater o Japão.

Cenário mais complicado para a Alemanha (1 ponto), depois da surpreendente derrota na abertura com o Japão e do empate com a Espanha. Mas a qualificação é possível se baterem a Costa Rica e o Japão perder com os espanhóis. Ganhar é sempre necessário. Combinações improváveis de resultados tornam possível também a passagem da Alemanha em caso de vitória do Japão (aqui só com goleada) Se o Espanha - Japão der empate entra a diferença de golos.

Grupo F

Neste grupo, a única certeza é que o Canadá está fora da luta pelos ‘oitavos’.

A Croácia (4 pontos) só precisa de um empate frente à Bélgica para passar.

Marrocos (4 pontos) também só necessita de um empate com o Canadá para chegar aos ‘oitavos’ e perdendo com o Canadá pode passar na mesma, caso a Croácia vença a Bélgica.

A Bélgica (3 pontos) terá de bater a Croácia para passar. O empate só chegará no caso de vitória do Canadá frente a Marrocos e dependendo sempre de várias combinações de resultados.

Anadolu Agency/Getty

Grupo G

Com a vitória na segunda-feira, o Brasil (6 pontos) já está nos ‘oitavos’. A Suíça (3 pontos) é a maior candidata ao outro lugar de qualificação. Um empate com a Sérvia pode chegar se o Brasil não perder com os Camarões.

Os Camarões (1 ponto) precisam de bater o Brasil para ainda sonhar com a fase a eliminar. E mesmo uma vitória pode não chegar, caso a Sérvia vença a Suíça - aqui entrarão os fatores de desempate. As hipóteses aumentam substancialmente em caso de vitória frente aos brasileiros se o outro jogo terminar empatado.

A Sérvia (1 ponto) também precisa de uma vitória para passar e a qualificação fica garantida, neste caso, se o Brasil vencer ou empatar com os Camarões.

Grupo H

Portugal (6 pontos) é uma das seleções que já garantiu um lugar nos oitavos de final e até uma derrota por números modestos frente à Coreia do Sul pode dar-nos o 1.º lugar no grupo.

Para a segunda vaga de qualificação, a vantagem está, neste momento, para o Gana (3 pontos), que garante os ‘oitavos’ caso vença o Uruguai. Se Portugal roubar pontos à Coreia do Sul, um empate chega aos africanos.

A Coreia de Sul (1 ponto) precisa obrigatoriamente de vencer Portugal para chegar à próxima fase e até nesse cenário os factores de desempate podem deixar a equipa treinada por Paulo Bento de fora.

O mesmo serve para o Uruguai (1 ponto) que precisa de uma vitória frente ao Gana e esperar que Portugal vença ou empate com a Coreia do Sul. Se a Coreia do Sul bater Portugal, tudo se decidirá nos critérios de desempate.