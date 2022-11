No primeiro jogo do século em Mundiais sem remates à baliza, Uruguai e Coreia do Sul abrem grupo de Portugal com um nulo

O Uruguai - Coreia do Sul abriu o Grupo H do Mundial 2022, aquele em que também estão Portugal e Gana. E o duelo esteve longe de ser uma ode ao jogo ofensivo: pela primeira vez no presente século, não se registou qualquer remate à baliza numa partida de um Campeonato do Mundo. Naturalmente, o resultado final foi um 0-0.

Darwin foi titular na frente de ataque dos sul-americanos, não tendo os sportinguistas Ugarte e Coates saído do banco. A equipa de Diego Alonso utilizou quatro jogadores com mais de 35 anos (Godín, Cáceres, Suárez e Cavani), algo inédito em Mundiais.

A Coreia do Sul de Paulo Bento conseguiu contrariar o teórico favoritismo do Uruguai e entrar no Mundial com um ponto. Nas duas melhores oportunidades do encontro, Godín, após um canto, e Valverde, num remate de longe já perto do final, acertaram no poste da baliza de Seung-gyu Kim.

Na segunda jornada do Grupo H, dia 28, o Uruguai joga, às 19h00, contra Portugal. Às 13h, a Coreia do Sul defrontará o Gana.