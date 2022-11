Que comece o espetáculo de Guillermo Ochoa no Mundial: “Não temos bem noção de quão estelar ele é no México. Não pode sair à rua”

Naquele livro que mais parece uma tenra bíblia sobre o jogo que se joga com os pés – “Futebol ao sol e à sombra” –, Eduardo Galeano pintou o guarda-redes. “Tem sempre a culpa. E se não a tem, paga na mesma. Quando um jogador qualquer comete um penálti, o castigado é ele: ali o deixam, abandonado perante o seu carrasco, na imensidão da baliza vazia”. O escritor uruguaio dizia mais: quando a equipa tem uma má tarde, é o guarda-redes quem paga o preço “debaixo de uma chuva de bolas, expiando os pecados dos outros”.

Há um homem nascido em Guadalajara que emana luz, como se fosse um anjo, a cada quatro anos, pelo menos diante das nossas fascinadas e insatisfeitas miradas, que roncam como um estômago vazio. Um arquero que foi deixado inúmeras vezes diante do seu carrasco, que pagou o preço em tantas e imortais tardes, que expiou e amansou os pecados de todos. Enfim, como acontece aos outros, a solidão é a mais fiel companheira de Guillermo Ochoa, o mexicano que, aos 37 anos, se prepara para disputar o quinto Mundial. Será certamente, seja salvador ou pecador, um dos destaques deste Catar 2022.