Estes são os (seus) 26 escolhidos para ir ao Mundial do Catar

A um mês do arranque do Mundial de Futebol no Catar, lançámos um desafio aos seguidores da SIC Notícias: ser selecionador(a) por uns minutos e escolher os jogadores que gostariam de ver representar Portugal no Mundial de Futebol, que decorre no Catar de 20 de novembro a 18 de dezembro.

Esta quinta-feira, às 17h30, o selecionador nacional, Fernando Santos, vai divulgar a equipa oficial que vai levar ao Catar.

Para já, divulgamos os seus preferidos, numa lista com muitas das caras habituais, mas também jogadores que ainda esperam jogar pela primeira vez com a seleção principal, como António Silva e Gonçalo Ramos.