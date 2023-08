A fortuna continua a ser carrancuda para Miguel Oliveira, obrigado a desistir do GP da Áustria devido a um problema mecânico

A dentadura da roda do destino continua a não sorrir para Miguel Oliveira. O português desistiu do Grande Prémio da Áustria de MotoGP, devido a problemas mecânicos, quando seguia na 13.ª posição, quando na corrida ao sprint das véspera também fora obrigado a abandonar ao ter sido abalroado para fora de pista.

O piloto natural de Almada, que partiu da oitava posição, entrou nas boxes da equipa RNF Aprilia no decorrer da sétima volta, quando era 13.º, consumando o abandono da corrida principal. De acordo com a “Sport TV”, na origem da desistência esteve um problema de sobreaquecimento da roda dianteira da Aprilia do português.

Para colocar números na fortuna carrancuda de Miguel Oliveira, esta foi a sexta desistência na atual temporada, a segunda causada por problemas mecânicos na moto - antes, piloto desistiu nas corridas principais dos GP de Portugal, Espanha e Itália, e da corrida sprint do GP da Áustria, em todos devido a quedas, enquanto no GP dos Países Baixos desistiu devido a uma avaria.

A corrida na Áustria seria conquistada por Francesco Bagnaia (Ducati), que partiu da pole positio' e terminou as 28 voltas com o tempo de 42.23,315 minutos, deixando o segundo classificado, o sul-africano Brad Binder (KTM), a 5,191 segundos, com o italiano Marco Bezzecchi (Ducati) em terceiro, a 7,708 segundos.

Com estes resultados, ‘Pecco’ Bagnaia alargou para 62 pontos a liderança do campeonato.