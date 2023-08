O ‘Falcão’ voltou a voar e pousou no 4.º lugar: Miguel Oliveira regressou com tudo ao MotoGP

Foram cinco semanas de consultórios, fisioterapia, ginásio, massagens e recuperação, mais de um mês nas boxes a ver outros a bailarem sentados nas motos para curar o ombro. O circuito de Silverstone seria o palco do regresso ao MotoGP de Miguel Oliveira, o provável mais azarado e infeliz piloto desta época do MotoGP.

Seguramente esfomeado pelo asfalto, o português de Aprilia tinha uma árdua tarefa por diante no circuito britânico, ao partida bem lá de trás da grelha, do 16.º lugar. Com pressa e intuito, Miguel Oliveira foi ultrapassando motorizadas ao longo da corrida e, à entrada para o último trio de voltas, já era espetacularmente terceiro.

O português nascido em Almada não evitaria ser tomado por Brad Binder, vendo depois Aleix Espargaró esgueirar-se pela frente de Francesco Bagnaia na última volta e reclamar a vitória no tão agitado Grande Prémio do Reino Unido.

Ao 10.º lugar na corrida sprint, na véspera, Miguel Oliveira acrescentou a 4.ª posição neste domingo. Finalmente, pode sorrir um pouco - em Portimão, quando acelerava na frente da prova inaugural da temporada, uma queda deu-lhe uma lesão nos tendões da perna direita e, quando voltou, outra ida ao alcatrão em Jérez de la Frontera, na quarta corrida, encostou-o de novo na enfermaria.

Com este resultado (o melhor da época) no Grande Prémio também marcado pela queda de Alex Márquez, o piloto português tem agora 40 pontos no mundial, que continua a ser liderado pelo italiano Francesco ‘Pecco’ Bagnaia, com 214.