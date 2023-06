Miguel Oliveira volta aos pontos no fim de semana perfeito de Jorge Martín no GP Alemanha

Miguel Oliveira voltou aos pontos no Mundial de MotoGP, ao ser 10.º no GP Alemanha, depois de partir de 15.º da grelha, um lugar acima do 16.º da qualificação, já que Marc Márquez (Honda) não partiu para a prova, depois de uma queda feia no warm up, numa pista em que ganhou em 11 edições consecutivas.

O piloto português foi o melhor elemento da Aprilia, num fim de semana difícil para o construtor de Noale, com problemas mecânicos a obrigarem à desistência de Maverick Viñales, da Aprilia oficial, e Aleix Esparagaró a ser apenas 16.º. Raul Fernandez, colega de equipa de Oliveira na RNF Aprilia, foi 15.º.

Em Sachsenring, a vitória foi para Jorge Martín (Pramac Ducati), numa batalha até à linha de meta com o campeão em título e líder do campeonato Francesco Bagnaia (Ducati). Os dois pilotos foram repartindo a dianteira da prova, com o madrileno a aguentar o acosso final do italiano nos últimos metros. O francês Johann Zarco, colega de equipa de Martín, fechou o pódio.

Martín termina assim um fim de semana dourado na Alemanha, já que também tinha prevalecido na corrida de sprint, de sábado. Segundo classificado no Mundial, o espanhol reduziu para 16 pontos a diferença para Bagnaia. Com 6 pontos conquistados este domingo, Miguel Oliveira é 16.º no Mundial.

No próximo fim de semana, o campeonato do mundo viaja até a Assen, nos Países Baixos.