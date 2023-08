Com Fernando Pimenta, mais uma vez, à cabeça, Portugal vai com 13 atletas aos Mundiais de canoagem

O duplo medalhado olímpico Fernando Pimenta integra a lista de 13 canoístas da seleção de Portugal que, de 23 a 27 de agosto, disputa os mundiais de canoagem de Duisburgo, Alemanha, a principal prova de apuramento para Paris2024.

O medalha de bronze em K1 1.000 em Tóquio2020 e prata em K2 1.000 em Londres2012, com Emanuel Silva, precisa de ficar nos seis melhores do mundo para garantir lugar nos Jogos, evitando assim a derradeira janela de oportunidade, para K1 e K2, na Hungria, em abril de 2024, na repescagem Europeia.

Se Pimenta tem, há vários anos, conseguido desempenhos sempre dentro de posições de qualificação, já que tem acumulado pódios mundiais, o K2 500 de João Ribeiro e Messias Baptista também tem revelado consistência assinalável, igualmente em posições entre os seis mais fortes do planeta.

A dupla integra ainda o K4 500, juntamente com Kevin Santos e Emanuel Silva, que procura classificar-se pela terceira vez consecutiva, depois do Rio2016 e Tóquio2020, sendo que, neste caso, o quarteto de Portugal, que foi finalista no Japão, não tem conseguido a mesma fiabilidade de resultados.

Teresa Portela pode atingir os seus quintos Jogos se se apurar em K1 500 ou K4 500, neste caso com as também olímpicas Francisca Laia e Joana Vasconcelos, às quais se junta Maria Rei.

Laia e Vasconcelos unem-se de novo no K2 500, em mais uma hipótese de serem bem-sucedidas.

No caso dos K4, classificam-se os 10 primeiros, desde que estejam representados quatro continentes, sendo que a Europa é onde residem as maiores potências da modalidade.

Nas canoas o êxito não se afigura tão fácil para as duplas Inês Penetra/Beatriz Fernandes, ainda bastante jovem, e Bruno Afonso/Marco Apura, ambos em C2 500 e com oito vagas.

Portugal apresenta igualmente uma equipa de três atletas nos mundiais de paracanoagem, com destaque para o experiente Norberto Mourão, bronze nos Jogos Paralímpicos de Tóquio em VL2.

Alex Santos, que também esteve no Japão, onde foi quinto, e Floriano Jesus procuram estar entre os seis primeiros em KL1, para assim irem aos Paralímpicos.

Provas dos portugueses para apuramento olímpico

200 metros:

C1 Beatriz Fernandes

500 metros:

K1 Teresa Portela

K2 João Ribeiro/Messias Baptista

K2 Francisca Laia/Joana Vasconcelos

K4 João Ribeiro/Messias Baptista/Kevin Santos/Emanuel Silva

K4 Francisca Laia/Teresa Portela/Joana Vasconcelos/Maria Rei

C2 Bruno Afonso/Marco Apura

C2 Inês Penetra/Beatriz Fernandes

1.000 metros:

K1 Fernando Pimenta

C1 Marco Apura

Outras provas

200 metros:

K1 Kevin Santos

500 metros:

K1 Fernando Pimenta

5.000 metros:

K1 Fernando Pimenta

K1 Maria Rei

Paracanoagem

200 metros:

VL2 Norberto Mourão

KL1 Alex Santos

KL1 Floriano Jesus