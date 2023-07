História para a natação portuguesa: Diogo Ribeiro é vice-campeão mundial nos 50 metros mariposa

Dia histórico para a natação portuguesa. Diogo Ribeiro é vice-campeão mundial de natação, nos seus primeiros Mundiais a nível sénior, nos 50 mariposa. Aos 18 anos, o atleta de Coimbra conquista a primeira medalha de Portugal em Mundiais de natação, melhorando o 5.º lugar conseguido por Alexandre Yokochi nos Mundiais de Madrid em 1985, em termos de natação pura.

O tempo também impressiona: 22,80 segundos, recorde nacional, melhorando o recorde que trazia dos Mundiais juniores de Lima, em setembro, que também era recorde mundial júnior. A história pode acontecer num ápice, num abrir e fechar de olhos.

Com o melhor arranque da prova ao nível do tempo de reação, Diogo Ribeiro manteve-se sempre na frente nesta que é uma das competições mais rápidas do calendário dos Mundiais, que este ano se disputam em Fukuoka, Japão, a mesma cidade que em 2001 assistiu ao despontar de um tal de Michael Phelps.

Apenas o italiano Thomas Ceccon, um dos favoritos, fez melhor, com o nadador do Benfica a bater, por exemplo, o francês Maxime Grousset (bronze), o melhor nas meias-finais, ou o britânico Ben Proud. Aos 18 anos, era o mais jovem na final. No final, o seu punho bateu na água, uma fuga da adrenalina que toma conta daqueles atletas, no momento mais alto da natação portuguesa.

YUICHI YAMAZAKI/Getty

É mais uma medalha internacional sénior para o jovem português, treinado do Alberto Silva no Centro de Alto Rendimento no Jamor desde 2021, que há um ano foi bronze nos Europeus, na mesma distância, que não está no calendário olímpico. Nestes Mundiais, Diogo Ribeiro ainda vai participar nos 100 mariposa, 50 livres e 100 livres, distâncias para as quais já está apurado para os Jogos Olímpicos do próximo ano.

Chegar à final já o tinha colocado como apenas um dos três portugueses a conseguir fazê-lo nuns Campeonatos do Mundo, depois de Yokochi, em 1985, e Ana Barros, em 1991. Agora, Diogo Ribeiro faz o que ninguém nascido em Portugal havia conseguido.

Sorrisos no pódio

Coincidência ou não, seria António Silva, líder da Federação Portuguesa de Natação e presidente da LEN, federação europeia da modalidade, o responsável por entregar as medalhas dos 50 mariposa.

Para Diogo Ribeiro, que entrou sério mas logo abriu um largo sorriso face à enorme festa da comitiva portuguesa, ficou reservado um abraço mais longo por parte do responsável português.