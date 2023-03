A temporada começou debaixo do sol do Rio de Janeiro, sem o abraço sufocante e desleixado do pavilhão. Não havia eco, nem o eco do eco, muito menos aquele chapinhar alheio constante, com um ruído que é filho dos chuviscos televisivos. Estar ao ar livre dá outra energia aos nadadores, insufla a mente e os músculos dos corpos que parecem desenhados. Este estágio em águas cariocas explica-se com o aproximar da tensão e do stresse competitivo que dá a mão ao que está no horizonte: os mínimos para os Jogos Olímpicos de Paris.