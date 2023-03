Bastou um ensaio e pronto: com 17,48 metros, Pichardo bateu o recorde nacional e está na final do triplo salto dos Europeus de atletismo

De boné preto colada à cabeça, a pequena pala para trás, Pedro Pablo Pichardo deixou-se de artifícios na preparação do seu primeiro ensaio. Tomou rapidamente balanço, lá foi ele, fez a chamada do seu triplo, pareceu parar no ar e aterrou com a mera formalidade de quem parecem nem um grama de esforço ter despendido.

Erguendo o corpo da areia de aterragem, o português nascido em Cuba olhou de esguelha para trás, viu o início da marca e afastou-se do areal, caminhando com a naturalidade de quem já parecia ter a cabeça ocupada com outros afazeres. Poucos segundos depois, a tecnologia informava da marca: 17,48 metros, a melhor marca mundial do ano para Pichardo.

A medição soube-se quando ele já desapertava as sapatilhas laranja, sabedor de que muito provavelmente lhe chegaria o primeiro ensaio para superar com conforto a qualificação e garantir a presença na final dos Campeonatos da Europa de atletismo de pista coberta - fixando um novo recorde nacional.

Na Turquia, o campeão olímpico, do mundo e europeu ao ar livre já detinha a melhor marca do ano entre os inscritos (17,12 metros), numa prova em que também participa Tiago Luís Pereira, que chegou a competição com o oitavo melhor registo de 2022 (16,48), ainda abaixo do seu recorde pessoal (16,65).

Pichardo, de 29 anos, melhorou em dois centímetros o recorde nacional indoor, que era de 17,46 metros e lhe tinha valido a medalha de ouro em Torun 2021, reeditando, na altura, os feitos de Nelson Évora, campeão em Praga2015 e Belgrado2017 – é, juntamente, com os 1.500 metros, com o ‘tri’ de Rui Silva, a especialidade com mais títulos portugueses.

O outro português em prova, Tiago Pereira, juntar-se-ia a Pichardo na final do triplo salto com a marca de 16,39 metros, registada na sua terceira tentativa. O atleta de 29 anos teve o quinto melhor registo entre os qualificados, apesar de ter ficado abaixo do seu melhor salto de 2022 (16,48 metros).

A final do triplo salto da 37.ª edição dos Campeonatos da Europa de atletismo em pista coberta está marcada para sexta-feira, a partir das 17h35.