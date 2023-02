Gustavo Ribeiro medalha de prata no Mundial de skate

O português Gustavo Ribeiro sagrou-se vice-campeão mundial de skateboarding, na final do Mundial disputado em Sharjah, Emirados Árabes Unidos, vencida pelo francês Aurélien Giraud.

O olímpico luso, vencedor da Supercoroa SLS de 2022, conseguiu uma pontuação de 267.38 na derradeira decisão da vertente street em Sharjah, o que lhe valeu o segundo lugar, atrás de Giraud (269.33).

Em terceiro, ficou o japonês Ginwoo Onodera, de apenas 12 anos, com 263.04.

Gustavo Ribeiro, de 21 anos, conquista uma nova medalha depois de já ter vencido o circuito mundial de skate, triunfando na Supercoroa da Street League Skateboarding, em novembro de 2022, no Rio de Janeiro.

Este Campeonato do Mundo, organizado pela World Skate, reporta a 2022, por não se ter realizado como previsto no Brasil, no ano anterior, e é o evento de maior ‘cotação’ para o ranking olímpico com vista a Paris2024.

Na estreia da modalidade em Jogos Olímpicos, Gustavo Ribeiro foi oitavo, conseguindo um diploma.