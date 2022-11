Hóquei em patins: Portugal inicia defesa do título mundial com goleada à França

A seleção portuguesa de hóquei em patins iniciou esta segunda-feira a defesa do título mundial com um triunfo por 5-1 sobre a França, na primeira jornada do grupo A da prova, que decorre em San Juan, na Argentina.

Gonçalo Alves (5 minutos), João Rodrigues (6 e 15), Hélder Nunes (35) e Diogo Rafael (47) marcaram os golos da equipa comandada por Renato Garrido, que venceu o troféu em 2019, enquanto Anthony da Costa (49) assinou o tento dos gauleses.

Portugal soma três pontos, os mesmos da Itália, que bateu o Chile por 8-3 no outro jogo do grupo, sendo que na terça-feira a formação lusa defronta os italianos, antes de fechar a fase de grupos diante dos chilenos, na quarta-feira.

O Mundial de hóquei em patins decorre até domingo, em San Juan.