Futsal feminino pressiona FIFA para avançar com Mundial: “Eles estão inseridos em todas as provas, nós só temos o Europeu. É frustrante”

Neste momento já ninguém arrisca questionar se as atletas de qualquer modalidade vão dar a cara em defesa dos seus direitos e da igualdade de oportunidades nas suas profissões. Não se duvida que o façam, apenas se questiona quando. Para o futsal feminino, o momento é agora.

Um grupo de jogadoras de vários países juntou-se para condenar o "tratamento discriminatório" da FIFA e defender a realização de um Mundial de futsal feminino. Algo que já lhes foi prometido, mas nunca aconteceu. Num vídeo lançado pela Associação de Jogadoras de Futsal (AJFSF), as atletas denunciam a "negligência pública da FIFA em relação às mulheres jogadoras de futsal" e exigem um "verdadeiro compromisso de uma vez por todas" para com a igualdade no jogo.

"Estamos juntas pela primeira vez na história para denunciar publicamente o tratamento discriminatório", afirmaram a poucos dias do início de mais um Mundial de futebol masculino e semanas depois das seleções de futsal masculino terem começado a jogar a qualificação para o seu 10.º Campeonato do Mundo - Portugal é, aliás, campeão mundial em título.