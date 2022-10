Maior centro de investigação biomédica do mundo conclui que as modalidades de contacto físico provocam doenças neurológicas degenerativas

Os Institutos Nacionais de Saúde dos EUA consideram, numa declaração sem precedentes, que os desportos de contacto são causadores de lesões cranianas, confirmando a muito discutida ligação entre esse tipo de modalidades e a existência de graves problemas cerebrais. O “The Guardian” dá a notícia e repete, com o novo argumento, que pancadas repetidas na cabeça originam a doença neurodegenerativa encefalopatia traumática crónica (CTE, na sigla inglesa).

Pelo contrário, o Grupo Concussão no Desporto, apoiado por FIFA, World Rugby e Comité Olímpico Internacional, entre outros, tem, até agora, desvalorizado a ligação entre a CTE e as lesões cerebrais decorrentes da prática de desporto. Escreve o jornal inglês que muitas federações desportivas têm usado essa posição para se defenderem contra questões legais e pedidos de mudança.

A carta do instituto norte-americano tem a assinatura de 41 cientistas de elite, médicos e epidemiologistas e foi entregue ao Instituto Nacional de Problemas Neurológicos e AVC (NINDS). No documento, cita-se um estudo recente da CTE, publicado em julho numa revista da especialidade. É feita uma comparação entre o tipo de lesões cerebrais recorrentes sofridas por vítimas de abuso, soldados e desportistas. A CTE foi inicialmente reconhecida nos anos cinquenta e o diretor do NINDS já tinha referido que a ligação causal era “bastante clara” em 2014, mas a posição oficial só agora foi tomada.

Em 2019, também o Centro Norte-americanos para o Controlo e Prevenção de Doenças tinha alertado: “A maioria dos estudos sugere que a CTE é parcialmente causada pela exposição a lesões cerebrais traumáticas repetidas”. Isso significa que dois dos maiores organismos independentes de investigação clínica estão de acordo quanto às causas. Resta saber se o Grupo Concussão no Desporto altera a sua posição.

O grupo vai reunir-se em conferência em Amesterdão, na quinta e na sexta-feira, para redigir a mais recente iteração do consenso, a ser publicada no início de 2023. O GCD tem estado em destaque desde que o seu presidente, Paul McCrory, se demitiu, este ano, devido à alegação de que haveria múltiplos exemplos de plágio no seu trabalho. McCrory pediu desculpa e admitiu que a sua falha não tinha sido “deliberada ou intencional”.

Um porta-voz da ONG Concussion Legacy Foundation disse, sobre a nova posição do Instituto: “Agora que a causa foi estabelecida, o mundo tem uma oportunidade tremenda para prevenir casos futuros de CTE. A única causa conhecida para a CTE é a exposição e, em muitos casos, uma escolha: a de praticar desportos de contacto. (…) O nosso objetivo é rever todos os desportos juvenis para que não continuem a incluir impactos de cabeça preveníveis antes dos 14 anos”. Uma das medidas seria o fim dos cabeceamentos no futebol, mas também outras ações no râguebi ou no futebol americano.

O Instituto Nacional de Saúde dos EUA é a maior agência de investigação biomédica do mundo e a decisão de reescrever a sua orientação oficial sobre a CTE tem sido descrita como um princípio de mudança na discussão acerca dos riscos de praticar desportos que incluam contacto físico.