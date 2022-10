Os casos de racismo no basquetebol português: “Disseram-nos que se estivéssemos concentrados no jogo não ouvíamos os insultos”

“Um dos elementos da equipa do Benfica está a alertar a polícia para eventuais insultos racistas. Está a receber muita contestação das bancadas com ‘vai para a tua casa’. Foi depois da saída de Ivan Almeida. Ele insiste na ideia do insulto racista. A identificar um adepto que terá enviado o jogador para casa, para a sua terra. Está inconformado com esta atitude”.

Foi desta forma que a comentadora do terceiro jogo da final da última edição do campeonato português de basquetebol descreveu os momentos que se seguiram à substituição de Ivan Almeida, jogador do Benfica, quando faltavam seis minutos para terminar a partida frente ao FC Porto. O elemento da equipa em questão é o diretor-desportivo dos encarnados, que foi capaz de identificar o adepto que se dirigiu ao jogador.

Como se tudo isto não bastasse, o assunto continuou no quarto e último jogo da final de 2021/22. Aliás, continuou e piorou.

“Fui substituído e houve vários comentários racistas, do género ‘volta para a tua terra, macaco’. No jogo 4 também houve cenas do tipo ‘precisas de bananas’”, lembra Ivan Almeida à Tribuna Expresso. “Não foram só insultos. O João Soares dirigiu-se a mim quando estava com a bandeira e a fazer ‘shiu’ para me agredir fisicamente. Ainda me mandou uns murros. O Max Landis esteve envolvido. Tens o Francisco Amarante em vídeo a dizer ‘o que é que este filho da puta está a fazer agora’ quando fui buscar a bandeira de Cabo Verde, e vários outros jogadores que se envolveram para me tentarem agredir fisicamente. Também me defendi”, descreve o basquetebolista, mencionando jogadores do FC Porto.