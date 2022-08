Mais medalhas à vista: Fernando Pimenta e Patrícia Mamona são as maiores esperanças do dia nos Europeus

Portugal pode ver, esta sexta-feira, o seu pecúlio de medalhas nos Europeus multidesportos de Munique, Alemanha, aumentar para cinco, nas finais de Patrícia Mamona, no triplo salto, e do canoísta Fernando Pimenta, no K1 500 metros.

Patrícia Mamona, vice-campeã olímpica em Tóquio2020, pode assim voltar a um pódio, numa época em que falhou as medalhas nos Mundiais de pista coberta de Belgrado, em março, e ao ar livre em Eugene, Estados Unidos, mais recentemente.

Por seu turno, Fernando Pimenta, que saiu dos recentes campeonatos do mundo de canoagem, disputados em Halifax, Canadá, com três medalhas (duas de prata e uma de bronze), está a competir em quatro provas em Munique e disputa hoje a final de K1 500 metros, a primeira de duas já agendadas - a outra é o olímpico K1 1.000 metros, a sua especialidade.

Também o ténis de mesa pode dar hoje uma medalha a Portugal, numa tarefa muito complicada para a mesatenista Shao Jieni, que defronta, pelas 13:15 (horas portuguesas), a sérvia Sabina Surjan, que, na ronda de 64, afastou a portuguesa Fu Yu, por 4-2.

A vencedora segue para os quartos de final, para, em caso de novo sucesso, ficar garantida a presença nas meias-finais e a conquista de uma medalha, uma vez que o ténis de mesa não prevê jogo para o terceiro lugar, atribuindo duas medalhas de bronze.

A competição masculina volta à ação depois de um dia de descanso, para cumprir os encontros da ronda de 32 e oitavos de final, numa fase em que ainda estão em prova Marcos Freitas, Tiago Apolónia e João Geraldo.

A seleção portuguesa conquistou três medalhas até ao momento, duas de ouro, através de Pedro Pablo Pichardo, no triplo salto, e do ciclista Iúri Leitão, no scratch do ciclismo de pista, e uma de prata, por Auriol Dongmo, no lançamento do peso.

Programa dos portugueses para esta sexta-feira (horas de Lisboa):

Atletismo :

9h: Lançamento do dardo - Leandro Ramos.

11h10: Estafeta 4x400 metros, eliminatórias.

19h55: Triplo salto feminino, Final - Patrícia Mamona

Canoagem :

8h05: K4 500 masculino - Messias Baptista, João Ribeiro, Emanuel Silva e David Varela, eliminatória.

8h10: K4 500 feminino - Ana Brito, Francisca Carvalho, Francisca Laia e Maria Rei, eliminatória.

9h15: C1 200 feminino - Inês Penetra, eliminatória.

9h30: C1 200 masculino - Hélder Silva, eliminatória.

9h40: K1 200 feminino - Teresa Portela, eliminatória.

9h45: K1 200 masculino - Kevin Santos, eliminatória.

10h30: C1 500 masculino - Hélder Silva, meias-finais.

10h40: K2 500 feminino - Francisca Laia e Joana Vasconcelos, meias-finais.

10h57: K2 1.000 masculino - Fernando Pimenta e João Duarte, meias-finais.

14h16: K1 500 masculino - Fernando Pimenta, Final A.

15h21: VL2 200 masculino - Norberto Mourão, Final.

16h35: K1 500 feminino - Teresa Portela, meias-finais.

16h45: K2 500 masculino - Messias Baptista e João ribeiro, meias-finais.

16h50: C2 500 masculino - Bruno Afonso e Marco Apura, meias-finais.

Ciclismo BTT:

16h: Cross Country Olímpico masculino - Mário Costa e Ricardo Marinheiro.

Ténis de mesa:

9h50: Singulares masculinos, ronda de 32 / Tiago Apolónia, Por - Liam Pitchford, GB

10h40: Singulares masculinos, ronda de 32 / João Geraldo, Por - Truls Moregardh, Sue

10h40: Singulares masculinos, ronda de 32 / Marcos Freitas, Por - Dimitrije Levajac, Ser

13h15: Singulares femininos, oitavos de final / Shao Jieni, Por - Sabina Surjan, Ser