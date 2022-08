Auriol Dongmo é vice-campeã europeia, mas quer o ouro: “Tenho que trabalhar e tenho que aprender, na vida não podemos ganhar sempre”

A atleta portuguesa, Auriol Dongmo, está de regresso a Portugal depois de ter conquistado a medalha de prata no lançamento de peso no campeonato da Europa. A vice-campeã europeia bateu o recorde nacional com a marca de 19,82 metros.

Trata-se da primeira medalha de Auriol Dongmo, atleta do Sporting, num campeonato da Europa ao ar livre, depois de se ter sagrado campeã em pista coberta, no ano passado.

No aeroporto, a atleta adianta que o importante, neste momento, é "trabalhar para ganhar o ouro".

Quarta classificada em Tóquio 2020 e quinta há um mês nos Mundiais, em Eugene, nos Estados Unidos, Dongmo, de 32 anos, fixou o novo recorde nacional ao ar livre, contudo insuficiente para bater a rival Jessica Schilder.