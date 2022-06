Basquetebolista norte-americana Brittney Griner vai a julgamento na Rússia por posse ilegal de canábis. Pena pode chegar aos 10 anos

Brittney Griner, basquetebolista de 31 anos dos Phoenix Mercury, tricampeã da WNBA, vai mesmo a julgamento na Rússia por posse ilegal de canábis. A jogadora deve ser presente a tribunal na sexta-feira e enfrenta uma pena que pode ir até aos 10 anos de prisão. A decisão de julgar Griner foi tomada na segunda-feira, depois de uma curta audição por um tribunal de Moscovo.

Griner foi detida a 17 de fevereiro num aeroporto de Moscovo, depois de as autoridades russas terem alegadamente encontrado óleo de canábis na bagagem da atleta. Presa desde então, a basquetebolista soube agora que vai continuar assim pelo menos mais seis meses. A BBC diz que, mesmo que o tribunal a absolva, o governo russo tem a autoridade de reverter qualquer decisão e mandar Griner para prisão efetiva.

Nos EUA, Brittney tem acumulado apoio político. Anthony Blinken, secretário de Estado norte-americano, disse em entrevista, no domingo: “Não tenho prioridade mais alta do que assegurar que os americanos ilegalmente detidos à volta do mundo voltem para casa. Não posso comentar em detalhe o que estamos a fazer, exceto para dizer que isto é uma prioridade absoluta”.

A jogadora viajou para a Rússia para jogar pela equipa UMMC Ekaterinburg, da Euroliga, com a qual trabalhava desde 2014 durante as paragens na WNBA. Griner está longe de ser a única a fazê-lo. Para muitas jogadoras, é uma forma de aumentar o rendimento, uma vez que recebem aproximadamente cinco vezes mais na Rússia do que nos EUA.