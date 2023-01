Tottenham desistiu de Porro e o Chelsea lembrou-se outra vez de Enzo?

O falatório tem sido farto nos últimos tempos, engordando o rumor de que o Tottenham estaria fortemente a tentar contratar Pedro Porro, um dos agitadores de serviço de todos os movimentos atacantes do Sporting nas últimas três épocas. Muito se escreveu como o clube de Alvalade pretendia que os londrinos pagassem já a cláusula de rescisão etiquetada no espanhol - €45 milhões de euros ou nada feito.

Para tal suceder, uma pequena ginástica financeira teria que ser executada e será esse ‘truque’ a demover, por enquanto, o interesse inglês. O “The Athletic” escreve esta segunda-feira que os spurs já terão desistido do negócio e o “Record” explica a razão: para o Sporting receber, no imediato, os €45 milhões da cláusula, teria de ser acionada uma operação que envolvesse uma instituição financeira que disponibilizasse logo a quantia e o Tottenham teria que pagar uns €3 milhões adicionais para isso acontecer. Algo que os londrinos não estarão dispostos a assumir pelo dono de três golos e 11 assistências esta época.

A jiga-joga do mercado de transferências é avessa a certezas e as coisas poderão mudar em meras horas, como dizem ser o caso de Enzo Fernández.

O muito badalado interesse do rico Chelsea em contratar o campeão do mundo foi tema recorrente desde o início de janeiro. A questão com o argentino do Benfica é semelhante à do espanhol do Sporting, embora com valores que habitam noutra escala de preços: a cláusula de rescisão do médio está nos €120 milhões. A avultada quantia e a vontade inamovível do presidente Rui Costa em recebê-la no imediato em vez de parcelada em prestações teria demovido o Chelsea de insistir no negócio, aparentemente.

Sem adiantarem detalhes, a “Sky Sports” e o “The Athletic” referem que os blues ainda não desistiram da contratação de Enzo, mas, se a intransigência do Benfica se mantiver nos mesmos carris - não aceitar a introdução de jogadores do Chelsea no negócio ou prestações -, os ingleses só levarão o argentino se pagarem, a pronto, o valor da cláusula.

Quando primeiro se noticiou o interesse do clube londrino, Enzo Fernández chegou a viajar para a Argentina, na passagem de ano, sem autorização do Benfica, falhando depois a presença num treino. O médio não seria convocado para o jogo seguinte como castigo, mas, depois, escreveu-se que teria alinhado a cabeça com a ideia de permanecer em Portugal até ao verão.

Muito se escreve, muitíssimo se diz e voltando a cassete atrás, também se noticia que o Sporting já estaria em conversas com o Barcelona para garantir um substituto de Pedro Porro com a mesma nacionalidade: Hector Bellerín, lateral direito formado no Barça, maturado no Arsenal e agora regressado à Catalunha.