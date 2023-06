José Mourinho: “Fomos aos nossos limites e não fomos inferiores a uma equipa que é mais forte do que nós”

O Sevilha conquistou esta quarta-feira a Liga Europa pela sétima vez, ao derrotar a Roma, treinada pelo português José Mourinho, por 4-1 no desempate por penáltis, em Budapeste, depois do empate a um golo no tempo regulamentar e no prolongamento.

Mancini e Ibañez desperdiçaram castigos máximos para os romanos, enquanto os sevilhanos converteram os quatro penáltis de que dispuseram no desempate.

Mourinho perdeu pela primeira vez uma final europeia, depois dos triunfos na Liga dos Campeões em 2004, no FC Porto, e 2010, no Inter de Milão, na Liga Europa em 2003, no clube portuense, e 2017, no Manchester United, e na Liga Conferência Europa, no ano passado, já no comando da Roma.

Em declarações à SIC após o encontro, o treinador português mostrou-se orgulhoso da exibição romana e deixou críticas à equipa de arbitragem.