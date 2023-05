Aí está José Mourinho para mais uma final europeia: “Apesar de ter 60 anos e 26 títulos, continua com a mesma ambição”

A Roma de José Mourinho joga esta quarta-feira a final da Liga Europa frente ao Sevilha, um jogo que a SIC vai transmitir em direto, a partir das 20:00.

No clube italiano trabalham vários portugueses, entre eles Tiago Pinto, ex-diretor geral do Benfica, que abriu pela primeira vez a uma televisão as portas do centro de estágio da equipa.

O Benfica foi obviamente tema de conversa com a correspondente da SIC em Itália, Cláudia Garcia.

Tiago Pinto salienta a importância de apostar em jogadores da formação, uma visão que acabou por motivar a saída do Benfica. O diretor para o futebol da equipa romana diz continuar a acompanhar as “águias”, diz gostar “muito” de Rafa e garante querer continuar a trabalhar lado a lado com José Mourinho.