Sporting vai defrontar a Juventus nos ‘quartos’ da Liga Europa

A Juventus é o próximo adversário do Sporting nos quartos de final da Liga Europa, foi o que ditou o sorteio desta manhã em Nyon, na Suíça. Esta eliminatória vai jogar-se a 13 e 20 de abril. A final do torneio será em Budapeste, na Puskás Aréna, a 31 de maio.

Depois de uma noite épica em Londres , com golaço eterno de Pedro Gonçalves e voos imortais de Antonio Adán, o Sporting vai piscando o olho a uma caminhada europeia especial. Segue-se a Juventus, atualmente na sétima posição da Serie A, a 10 pontos da zona de Champions. Se o Sporting passar, terá pela frente Manchester United de Bruno Fernandes e Diogo Dalot ou Sevilha.

A Juventus, longe da época em que convenceu Cristiano Ronaldo a juntar-se ao processo de salivamento pela conquista continental e castigada severamente com a perda de pontos na Liga Italiana, mostra-se na Europa com futebolistas como antigos conhecidos dos portugueses, como Danilo e Alex Sandro, mas depois há nomes importantes como Ángel Di María, Federico Chiesa, Dusan Vlahovic, Adrien Rabiot e, claro, o quase desaparecido Paul Pogba.

O duelo que vai colocar portugueses ou italianos na semifinal da Liga Europa já aconteceu, em 2017/18, no Grupo D da Liga dos Campeões. O Sporting perdeu em Turim, por 2-1, com golos de Pjanic e Madzukic, enquanto em Alvalade foi verificado um empate, a uma bola. Os lisboetas até começaram a ganhar, com um golo de Bruno César, mas Gonzalo Higuaín empatou a 11 minutos dos 90. Um outro encontro, na pré-época de 2011/12, em Toronto, juntou estas equipas pela primeira vez: Yannick Djaló fez dois golos e ofereceu a vitória ao grupo liderado por Domingos Paciência. Um tal de Del Piero ainda reduziu o marcador.

Os leões são um daqueles tubarões que caem da Liga dos Campeões para tentar morder a Liga Europa, uma competição que os lisboetas deixaram escapar, em 2005, em casa diante do CSKA Moscovo. No histórico mantém-se a tal conquista na Taça das Taças, em 1964.

O trajeto nesta edição da Liga Europa foi curto para os portugueses, já que apenas bateram Midtjylland, a ex-equipa de Ousmane Diamonde, e o agora o Arsenal, nos oitavos de final do torneio. Antes, os futebolistas orientados por Rúben Amorim ouviram o hino da Champions, lutando pelo apuramento contra Tottenham e Eintracht Frankfurt. Os erros e deslizes contra o Marselha acabaram por ditar o afastamento. Já a Juve foi afastada da Liga dos Campeões por PSG e Benfica, com quem perdeu os dois jogos.

Sorteio dos ‘quartos’ da Liga Europa

Manchester United - Sevilha

Juventus - Sporting

Leverkusen - St. Gilloise

Roma - Feyenoord