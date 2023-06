A raposa e a serpente (ou o que esperar de City e Inter na final da Champions)

Respeitando outras, como aquela em que o Man. United virou frente ao Bayern nos descontos, a final que o Liverpool venceu em Istambul contra o Milan, após estar a perder por 3-0 ao intervalo, tem um lugar especial. A Turquia volta a receber um confronto entre italianos e ingleses. Desta vez, também há potencial para se escrever um capítulo importante na história do futebol. Se der Inter, pela grande surpresa. Ninguém apontava os italianos como finalistas, à partida. Mas, se for o Man. City a levar o troféu pela primeira vez, fecha-se definitivamente o círculo de sucesso. Guardiola não levanta a Champions desde 2011 e uma eventual derrota reforça a sensação de “kryptonite” na carreira do catalão.