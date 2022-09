Atlético Madrid prepara homenagem a Paulo Futre para o encontro com o FC Porto

O talento e as qualidades humanas de Paulo Futre serão homenageadas esta quarta-feira, no Wanda Metropolitano, em Madrid, antes do embate da Liga dos Campeões entre Atlético e FC Porto. O antigo jogador dos dois clubes é um dos convidados de honra para o encontro, depois de ter sofrido um enfarte, há duas semanas, após a morte da mãe. O Atlético estará a preparar um vídeo de tributo, que passará nos ecrãs do Cívitas Metropolitano.

O jornal espanhol “El País” chama-lhe a “noite de Futre”. Embaixador de quase todos os clubes que representou, talvez os dois mais importantes sejam aqueles que se vão encontrar em campo na primeira jornada da Liga dos Campeões. Ao serviço dos dragões, Paulo Futre venceu a Taça dos Campeões Europeus, em 1987. No mesmo ano, mudou-se para os colchoneros, ganhou um Porsche amarelo que ficaria para a história dos caricatos do desporto e uma ligação fortíssima com os adeptos.

Quique Ramos, antigo companheiro de equipa do português, recorda a chegada de Futre ao clube: “Lembro-me de que Jesús Gil [carismático presidente do Atlético, mais conhecido como Gil y Gil] desceu ao balneário para o apresentar, (…) após perdermos a final da Taça [do Rei] com a Real Sociedad. (…) No princípio era mais calado. (…) Fez-se capitão porque, primeiro, ganhou em campo, dava a alma”.

O próprio Futre, a dado momento do documentário sobre a sua carreira, diz: “Com 23 anos, era um miúdo e era mais do Atlético do que qualquer outra pessoa”. No filme, alguns adeptos do clube de Madrid afirmam que Futre “não se fez do Atlético, porque do Atlético nasce-se”. “Ele já era adepto, só que não sabia”, completam com sentido de humor. Após pendurar as chuteiras, o montijense assumiu a direção desportiva do clube quando este estava na segunda divisão. “É todo coração. Uma tormenta, um turbilhão, tem vivido sempre com o turbo ligado, até quando entra num restaurante”, diz Kiko, outro antigo companheiro na capital espanhola.

Na conferência de imprensa de antevisão do jogo, Sérgio Conceição congratulou-se com a iniciativa do clube madrileno: “Um homem fantástico, fez história nos dois clubes”, afirmou o treinador do FC Porto.