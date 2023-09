“Uma má interpretação do protocolo do VAR não chega para repetir um jogo inteiro. As decisões tomadas no campo ficam lá”

O FC Porto pediu a anulação do jogo com o Arouca, este domingo, no estádio do dragão, que terminou empatado .

Em comunicado, divulgado no site oficial do clube, os “dragões” referem que apresentaram “um protesto aos delegados da Liga tendo em vista a anulação do jogo com o Arouca”.

Para o professor e advogado de Direito do Desporto, Lúcio Correia defende que o fundamento do FC Porto é insuficiente para anular o jogo.

"Uma decisão do árbitro, pode ou não ter interpretado mal o protocolo do VAR, mas não chega para que a seja repetido um jogo inteiro, ou seja, uma violação da norma de utilização do VAR, não tem um peso decisivo sobre a conduta de jogo nem sobre as regras essenciais da prática da modalidade", explica Lúcio Correia.

O advogado explica, também, que as decisões tomadas em campo ficam “lá porque não são suscetíveis de recurso para o Tribunal Arbitral do Desporto (TAD)”, sublinhando que o TAD não se pode intrometer “nem substituir o próprio árbitro”.