João Pedro Sousa: “Chegámos a zonas de finalização mas não conseguimos tantos remates quanto pretendíamos”

Filme do jogo

“Rigor defensivo porque a isso fomos obrigados. O Sporting entrou muito bem, forte, agressivo, a circular a bola. Tivemos dificuldades em orientar o Sporting para os sítios onde os queríamos orientar para depois recuperar a bola e tentar incomodar o Sporting. Corremos muito, demasiado na 1.ª parte. Claro domínio do Sporting. Depois na 2.ª parte já fomos encontrando alguns caminhos, tentar desestabilizar um bocadinho a fase inicial de pressão do Sporting e estivemos melhor. Reagimos bem ao golo, penso que é o melhor momento do jogo. Chegámos a zonas de finalização mas não conseguimos tantos remates quanto pretendíamos. Não foi suficiente e penso que a vitória do Sporting é justa”

Alterações

“Preparámos o jogo dentro de várias variáveis e temos várias alternativas e esta foi uma delas em caso de inferioridade no resultado. Mexemos e os jogadores entraram muito bem, os que saíram alguns também já estavam com muita fadiga. Falta-nos treino e jogo, vamos evoluir também”