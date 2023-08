Vlachodimos volta a ficar fora das opções do Benfica. E Ristic também (os onzes do encontro com o Gil Vicente)

Vlachodimos volta a ser ausência na ficha de jogo para o encontro do Benfica em Barcelos, com Roger Schmidt a voltar a apostar em Samuel Soares, deixando o reforço Trubin no banco. Aursnes volta a jogar a defesa esquerdo - Ristic está no banco.

O onze do Gil Vicente: Andrew; Zé Carlos, Gabriel Pereira, Rúben Fernandes e Buta; Pedro Tiba e Mory Gbane; Dominguez, Fujimoto, Marlon e Baturina.

O onze do Benfica: Samuel Soares; Bah, Otamendi, António Silva e Aursnes; Kokçu e Florentino; Di Maria, Rafa, João Mário e Arthur Cabral.

Siga aqui o Gil Vicente - Benfica, a partir das 20h30.