Vítor Campelos: “Muito satisfeito pela atitude, fomos sempre corajosos”

Mudança na 2.ª parte

“Acho que até entrámos bem no jogo, com saídas com critério mas teríamos de ser mais objetivos a chegar ao último terço. Acabámos por sofrer um golo num penálti evitável, no sítio onde é é só temporizar, um lance evitável. Depois do golo ficámos algo intranquilos. Acertámos depois algumas coisas, tínhamos de jogar da mesma forma como iniciámos o jogo, com mais coragem, mais bola, mais confiança. As substituições que fizemos deram mais velocidade aos corredores, mais bola e mais critério na recuperação. Sofremos numa transição e a partir daí continuámos a acreditar. Fizemos o 2-1 e creio que estávamos por cima. Acabámos a 2.ª parte bem melhor do que a 1.ª parte, isso é óbvio. Creio que em alguns momentos com mais discernimento poderíamos ter ligado mais situações, porque temos jogadores com qualidade”

Fazer dois golos ao Benfica

“Falámos ao intervalo que teríamos de entrar fortes e sermos nós a fazer o empate, antes que o Benfica pudesse partir para uma superioridade maior. Infelizmente sofremos, mas grande atitude e determinação dos jogadores. Fizemos o 2-1, sempre com os olhos na baliza, tivemos outra ocasião. Há erros e ligações que temos de melhorar e vamos com certeza melhorar. Muito satisfeito pela atitude, fomos sempre corajosos”

Maxime Dominguez

“Estamos a reconstruir uma equipa, alguns jogadores que chegaram mais tarde ainda não estão com o ritmo que esperamos. O Félix jogou 30 minutos, mas precisa de mais minutos, não fez pré-época. O Maxime tem jogado pela direita mais por necessidade. É um jogador que tem qualidade. Mas satisfeito com todos os jogadores”