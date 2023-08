José Mota: “Não quero retirar mérito à vitória do FC Porto, mas tivemos uma postura que aprecio, uma equipa aguerrida e desinibida”

A análise ao jogo

“É claro que a forma como acontece o segundo golo, já nos minutos finais, é sempre um amargo muito grande para o que a equipa fez, a postura que teve. Sabíamos que ia ser um jogo muito difícil contra uma equipa que pressiona muito, gere muito bem a posse de bola, segundas bolas, cruzamentos… massacra muito o adversário. Claro que íamos ter as nossas dificuldades.

Acho que a nossa estratégia estava a corresponder tirando os minutos iniciais, não conseguíamos sair, o FC Porto como é seu apanágio estava muito pressionante. Tivemos muitas dificuldades em ligar jogo. Depois, começámos a ter mais confiança e critério nas transições, a sentirmo-nos melhores, com mais organização e começámos a criar dificuldades ao FC Porto. Sofremos um golo e o FC Porto, em vantagem, continuou a tentar, mas conseguimos reagir com uma capacidade de pressão muito grande e a gerirmos a posse de bola.

Na segunda parte o jogo estava a correr-nos de feição, estávamos tranquilos apesar de o FC Porto, como é óbvio, com mais bola, com cruzamentos, com cantos, mas sem grandes oportunidades para finalizar. Nós tivemos quatro chances muito boas para finalizarmos e, com os descontos, sabíamos que ia haver maior pendor nos cruzamentos para a área e num desses lances acabamos por sofrer o golo. Poderíamos ter tido melhor colocação para tirar essa bola. Não quero retirar mérito à vitória do FC Porto, mas tivemos uma postura que aprecio, uma equipa aguerrida e desinibida, que conseguiu muitas vezes estar dois para um na fase final do ataque. Houve alguma inexperiência aí. O procedimento e o trabalho estão cá, os jogadores deram tudo, não tivemos uma ponta de sorte.”

A imagem que o Farense deixa

“Em comparação com o jogo contra o Casa Pia, eles foram três vezes à nossa baliza e fizeram golo. Desgostei do resultado, mas não desgostei do nosso jogo. Tivemos as nossas chances e não finalizámos. O que quero é que estes jogadores acreditem que têm potencial, não tenho dúvidas que vão estar muitos anos na I Liga, uns são jovens com qualidade, outros são experientes e trabalham bem. Estes jogos servem para perceberem que têm qualidade e capacidade para disputar o jogo, como aconteceu com o FC Porto.”