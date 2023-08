Luís Matos, adjunto de Sérgio Vieira: “Mansour manteve-se até ao final com uma lesão, como um herói. Reflete o espírito deste Estrela”

A análise ao jogo

“Saímos frustrados porque perdemos o jogo, satisfeitos não, apesar de ter sido um jogo em que fomos muito competitivos, conseguimos neutralizar todas as qualidades do jogo do Benfica, qualidades individuais de cada jogador. Mas, depois, condicionados pela primeira lesão, e depois na segunda, em que não pudémos fazer mais substituições, acabámos condicionados. Estou convencido de que sem estas duas lesões teríamos disputado o jogo até ao final e o resultado seria outro. Esta equipa tem um espírito de sacrifício e de coragem, demonstrado pelo Mansour, que com a lesão se manteve até ao final, como um herói, para ajudar a equipa. Isso reflete o espírito de equipa deste Estrela da Amadora, que continuará a lutar pelos resultados.”

Três substituições de uma assentada

“Para dar frescura física e, como estamos no início da época, a ideia foi essa e tentar chegar mais próximo da baliza do adversário para marcar golos. Acreditámos sempre, sabe que isto quando se joga no campo de uma equipa com o poderio do Benfica, quando mais tempo vai passando e nós aguentando o 0-0, mas chances há para o empate ou para a vitória. Poderíamos ter resolvido jogadas com maior eficácia.”