Filipe Martins: “Tal como nunca falei de arbitragem, também não é agora que vou falar. Não vale a pena, vamos falar sobre o jogo”

O erro do VAR no primeiro golo

“Houve um erro técnico, que já foi assumido por alguém responsável pela arbitragem, mas, tal como nunca falei de arbitragem, também não é agora que vou falar, são coisas que não deveriam acontecer, mas aconteceram, não vale a pena estarmos a falar sobre isso, vamos falar sobre o jogo, que é o mais importante.”

A análise ao jogo

“Sabíamos que íamos jogar contra uma equipa muito forte, tínhamos de ser muito organizados e atrevidos, acho que sempre que conseguimos saltar na pressão ao Sporting conseguimos criar algumas bolsas de pressão bem-feitas, mas têm jogadores na frente muito rápidos e poderosos - e o posicionamento de Paulinho, próximo do Gyökeres, mas mais em apoio, criou-nos um bocadinho de dificuldade, ele soube explorar aquele espaço interior. Na segunda parte acertámos e fizemos um jogo fantástico, fomos corajosos, ou recolhemos e tentávamos mais no contra-ataque, ou pressionávamos e tentávamos ter mais bola.

Estamos aqui para disputar pontos, não para perder por poucos. Achei que podíamos ficar mais agressivos, fomos em busca do empate, o Sporting pareceu-me que não nos conseguiu controlar na segunda parte, ganhámos muitas segundas bolas e arriscámos em ficar só com o Neto no meio-campo. Os meus jogadores estão de parabéns, poderíamos ter levado pontos contra uma excelente equipa e acho que o empate seria o resultado justo. Acima de tudo, quero levar daqui a imagem que a equipa deixou, é o que quero para o Casa Pia.”

O golo madrugador condicionou?

“Delineámos muito bem a estratégia para a primeira parte e, ao intervalo, delineámos outra se acordo com o que o jogo nos estava a mostrar. Tínhamos um plano A e um B. Nunca é bom sofrer um golo, mas o primeiro surgiu depois de nos acercarmos uma ou duas vezes da baliza do Sporting, depois, o segundo golo acaba por ser muito pouco tempo depois do empate. Volto a dizer, quero levar uma imagem muito positiva da nossa entrega e quero dar os parabéns a toda a gente que trabalhou até à última hora para que tudo tivesse bonito, à administração e aos adeptos que ajudaram. E quero dar uma palavra ao adepto do Sporting que se sentiu mal e à sua família, em nome de todo o Casa Pia.”