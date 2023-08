Petit: “Soubemos reagir. É uma vitória justa para os meus jogadores”

Vitória

“Em primeiro lugar dar os parabéns aos meus jogadores, que foram fantásticos, e aos nossos adeptos. Nós só podemos controlar o nosso processo de treino e a evolução em termos individuais e coletivos, a equipa tem vindo a crescer, nunca viramos a cara à luta apesar das dificuldades do dia a dia e é uma vitória merecida, contra um candidato ao título, que vinha moralizado da Supertaça. Soubemos reagir no jogo, foi do acreditar, muitas vezes não é fácil jogar com um a mais porque tem-se a tendência de querer ir muito para a frente e destapar atrás. Mas acho que se ajusta ao que foi o jogo, com boa intensidade, um ou outro pormenor… não podemos sofrer um golo em transição após um lançamento. Na 2.ª parte quisemos ganhar, alterámos, com três jogadores no meio-campo com amarelos que poderia colocar em causa o jogo. Acho que é uma vitória justa para os meus jogadores”

Jovens

“Isto não é lançar por lançar, há jogadores que trabalham comigo já há quase dois anos, temos 16 jogadores da formação aqui no plantel principal, com base da época passada. Dei-lhes os parabéns agora porque o grupo é fantástico, não só os que estiveram em campo mas também os que ficaram na bancada, porque todos remam para o mesmo lado. Todos os dias vamos ultrapassando barreiras a eles e aos nossos adeptos”

Primeira vitória frente ao Benfica

“Há sempre uma primeira vez, e na primeira jornada, é sempre importante entrar bem, sabendo que o Benfica é uma equipa forte. Tivemos a felicidade, a estrelinha, mas isso também se trabalha e é o que nós temos feito ao longo destas semanas”