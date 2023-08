Pablo Villar: “É injusto pelo esforço que fizemos na 2.ª parte termos sofrido aquele terceiro golo”

O jogo

“Sabíamos que o Sporting ia começar muito forte, com todo o ambiente no estádio, completamente cheio. Desajustamo-nos e sofremos o primeiro golo e depois num erro concedemos o segundo, mas já no final da 1.ª parte começámos a melhorar um bocadinho. No intervalo ajustámos, chegámos ao 2-2, mas foi uma pena e no final… é injusto pelo esforço que fizemos na 2.ª parte em que por momentos mantivemos o Sporting muito perto da sua baliza termos sofrido aquele terceiro golo”

Derrota ajuda a equipa a crescer?

“Há muitas maneiras de perder. É muito doloroso perder assim, quando havia quase nove minutos de descontos mas há que ir construindo as coisas, com os aspetos positivos que tivemos porque se o conseguimos fazer neste estádio podemos fazer em qualquer sítios”

Boas indicações

“Estamos num processo de construção e temos de continuar, sermos melhores cada dia e acertar com as contratações que ainda temos de fazer porque há algumas características que ainda não temos no plantel”