Luís Castro não desfaz os rumores: “O Otávio é dos bons jogadores e há muitos que interessam ao Al Nassr”

Luís Castro ficou satisfeito com a exibição do Al Nassr frente ao Farense e diz que o portista Otávio é uma das várias opções que os sauditas têm em cima da mesa para reforçar a equipa. Cristiano Ronaldo não jogou, por ter começado a pré-época mais tarde, mas garante que o estágio no Algarve tem sido positivo para recuperar a forma.

Ronaldo e companhia encontram-se em terras algarvias a preparar a época que aí vem. No final do jogo frente aos locais, o Farense, que terminou com os visitantes a golearem a equipa de Faro por 5-1, Ronaldo disse aos jornalistas que o estágio “está a correr bem” e que a equipa “tem treinado bem”.

O capitão da seleção nacional elogiou as condições de trabalho que tem encontrado e revelou que os colegas de equipa “estão a gostar bastante” de estar em Portugal.

Quanto ao mercado, o camisola sete admitiu que até ao seu encerramento “tudo é possível”, deixando a certeza de que o Al Nassr vai reforçar a equipa.

Luís Castro elogia Ronaldo

Já o treinador Luís Castro não poupou nos elogios a CR7, e afirmou que o português é “muito dedicado, muito ambicioso, muito determinado e muito obstinado pelo trabalho”, e que essa energia é transmitida para os companheiros.

Também questionado sobre a janela de transferência, o técnico elogiou Otávio - que tem sido fortemente associado ao clube da Arábia Saudita - e que, há semelhança do internacional luso, existem outros jogadores que “interessam ao Al Nassr neste momento”.

Os sauditas do Al Nassr, sem Cristiano Ronaldo mas com Talisca em bom plano, golearam (5-1) na sexta-feira o Farense, da I Liga portuguesa de futebol, em jogo particular disputado no Estádio Algarve.

Talisca bisou na partida

Num duelo presenciado por cerca de sete mil espetadores, o médio-ofensivo brasileiro assinou um 'bis' na primeira parte, com golos aos quatro e 24 minutos, e Khalid (75), Abdulfattah Adam (90+1) e Sahlouli (90+4) apontaram os restantes tentos, enquanto Marco Matias marcou para os algarvios (oito).

Cristiano Ronaldo e o reforço croata Brozovic, que começaram a treinar esta semana, foram poupados pelo técnico português Luís Castro, no seu segundo encontro no comando técnico do conjunto asiático, e nem sequer estiveram no banco.